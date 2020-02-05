"البرهان" معلّقاً على لقائه نتنياهو: قمت بذلك لتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني

أكد على موقف السودان الثابت تجاه فلسطين وحق شعبها في إنشاء دولتهم

علّق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، على تفاصيل اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، الاثنين، وفقاً لسكاي نيوزعربية.



وتفصيلاً، قال البرهان، في بيان "تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وأضاف: "أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وأكد البرهان، في البيان ذاته، على أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتاً، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

ويأتي توضيح البرهان، في وقت عقد فيه مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، اجتماعاً لبحث اللقاء الذي جمع البرهان مع نتنياهو.

