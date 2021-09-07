يشار إلى أن الاختبار يعد أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من أنهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة لأداء مهنة التعليم، كما يُعَد متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية للمعلم.

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة التسجيل في "الاختبار التربوي العام" الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط: tpl.etec.gov.sa .

"قياس" يفتح باب اختبار "تربوي رخصة وظائف التعليم".. سجل من هنا عمر السبيعي سبق 2021-09-07 أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة التسجيل في "الاختبار التربوي العام" الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط: tpl.etec.gov.sa. يشار إلى أن الاختبار يعد أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من أنهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة لأداء مهنة التعليم، كما يُعَد متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية للمعلم.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 02:04 PM

"قياس" يفتح باب اختبار "تربوي رخصة وظائف التعليم".. سجل من هنا أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة الأداء وتحسين القدرات والمهارات





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أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة التسجيل في "الاختبار التربوي العام" الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط: tpl.etec.gov.sa.

يشار إلى أن الاختبار يعد أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من أنهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة لأداء مهنة التعليم، كما يُعَد متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية للمعلم.