"أمانة جدة" تستضيف الاجتماع التاسع لمجلس الأمناء والمحافظات

ناقش رحلة اعتماد المخططات وسير الأعمال والمشاريع الإستراتيجية

استضافت أمانة محافظة جدة اليوم الاجتماع التاسع لمجلس الأمناء والمحافظات ووكلاء الوزارة ومديري العموم، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومساعد الوزير، وأمناء المناطق، ووكلاء الوزارة، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة في جدة.

واستعرض الاجتماع الذي يُعقد بشكلٍ دوري الكثير من الأعمال والمهام والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي كان من أبرزها قرار مجلس الوزراء المعني بمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، وآلية تطبيقه بما ينعكس بشكل إيجابي على الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية، بالإضافة لمناقشة سير الأعمال والمشاريع الإستراتيجية حاضراً ومستقبلاً.

كما ناقش الاجتماع رحلة اعتماد المخططات خلال 60 يوماً، وخطة أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، بالإضافة لمحاور أخرى مختلفة من أبرزها الخطة الإستراتيجية للقطاع البلدي، والآلية المشتركة بين وزارة الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة، من أجل تقديم الخدمات، ورفع درجة الكفاءة والاستفادة القصوى من خط الطوارئ الساخن 940 الذي يعمل طوال الـ 24 ساعة للطوارئ والاستجابة السريعة.