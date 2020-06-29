مفتي رومانيا ورئيس رابطة مسلمي مولودفا ينوهون بقرار المملكة بخصوص الحج

أكدوا أنه نابعٌ من اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة الحجاج

نوه رئيس الجالية الإسلامية في جمهورية رومانيا المفتي مراد يوسف بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج هذا العام لعدد محدود من الراغبين في أداء الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة .

وقال مفتي رومانيا: نؤيد قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أنه نابعٌ من حرصها واهتمامها بسلامة زوار الحرمين الشريفين.

من جانب آخر أيدت المؤسسات والمراكز الإسلامية والمساجد في المدن الرومانية، ومن أبرزها مؤسسة المركز الثقافي الإسلامي "الإسلام اليوم" وجمعية المسلمين في رومانيا والرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا والمسجد الإسلامي في كونستانسا قرار المملكة، وأكدت أن المملكة دأبت على أخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة حجاج بيت الله، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي نحو الأمة الإسلامية جميعًا.

في سياق متصل نوه رئيس رابطة مسلمي جمهورية مولودفا سيرجيو سوكيركا بقرار المملكة العربية السعودية، قصر الحج هذا العام على عدد محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة .

وقال سوكيركا: إن هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة تجسد حرصها على خدمة ضيوف الرحمن، والحرص على سلامتهم.

كما أيدت جمعية الثقافة الإسلامية (السلام) في جمهورية مولودفا قرار المملكة بقصر حج هذا العام على أعداد محدودة جدًا من المواطنين والمقيمين الموجودين داخل المملكة، وأنه نابعٌ من اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة الحجاج، وسعيها الدائم لكل ما فيه الخير لقاصدي الحرمين الشريفين.