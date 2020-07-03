"سيتي جروب" تتوسع في المملكة وتؤكد إيجابية القطاع المالي

أكدت أنه لا يوجد جدول زمني للحصول على رخصة مصرفية كاملة

تخطط مجموعة "سيتي جروب" توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية وتوظيف المزيد من المصرفيين.

وقال ديفيد ليفينجستون، رئيس سيتي جروب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مؤتمر صحفي: إن "خطط التوسع موجودة وسيتم تنمية النشاط لكن حالياً لا يوجد جدول زمني محدد للبنك للحصول على رخصة مصرفية كاملة في السعودية"، مشيراً إلى أن آفاق نشاط القطاع المالي ايجابية.

وعادت مجموعة "سيتي جروب" للعمل في المملكة العربية السعودية بعد 13 عاماً من توقفها بعد حصولها على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائها في المملكة.