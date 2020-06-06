النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

إزالة تعديات في 47 موقعاً عشوائياً بمساحة 34 ألف متر مربع  بمكة

عبارة عن مبانٍ مسلحة وأخرى شعبية وأراضٍ مسورة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراض عبارة عن إحداثات حوّلها معتدون إلى مواقع عشوائية في حي الفيحاء بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة، حيث تم إزالة 47 موقعاً عبارة عن مبانٍ مسلحة وأخرى شعبية وأراضٍ مسورة بمساحة إجمالية 34,000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر أغنام متفرقة على أراض بمساحات شاسعة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، والتي لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات، سواء على أراض حكومية أو خاصة، إضافة إلى أنه جار استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وأشار "المالكي" إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بذلك الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من تلك الظاهرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إزالة تعديات في 47 موقعاً عشوائياً بمساحة 34 ألف متر مربع  بمكة
سبق

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراض عبارة عن إحداثات حوّلها معتدون إلى مواقع عشوائية في حي الفيحاء بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة، حيث تم إزالة 47 موقعاً عبارة عن مبانٍ مسلحة وأخرى شعبية وأراضٍ مسورة بمساحة إجمالية 34,000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر أغنام متفرقة على أراض بمساحات شاسعة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، والتي لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات، سواء على أراض حكومية أو خاصة، إضافة إلى أنه جار استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وأشار "المالكي" إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بذلك الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من تلك الظاهرة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:12 PM

إزالة تعديات في 47 موقعاً عشوائياً بمساحة 34 ألف متر مربع  بمكة

عبارة عن مبانٍ مسلحة وأخرى شعبية وأراضٍ مسورة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,534

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراض عبارة عن إحداثات حوّلها معتدون إلى مواقع عشوائية في حي الفيحاء بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة، حيث تم إزالة 47 موقعاً عبارة عن مبانٍ مسلحة وأخرى شعبية وأراضٍ مسورة بمساحة إجمالية 34,000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر أغنام متفرقة على أراض بمساحات شاسعة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، والتي لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات، سواء على أراض حكومية أو خاصة، إضافة إلى أنه جار استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وأشار "المالكي" إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بذلك الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من تلك الظاهرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,877
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,286
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة