"كورونا" يؤجل انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاح المتحف الكبير

إلى العام القادم 2021

أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع كبار المسؤولين الحكوميين، لبحث استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي وجه أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي.



وأشار "راضي" إلى أن هذه المشروعات تم تأجيلها إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرًا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.