سويسرا.. 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات في البلاد 257 والإصابات 14336 حالة

أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأحد، بتسجيل 22 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 257، والإصابات إلى 14336 حالة.

ووفق "رويترز" فحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم 664 ألفاً؛ تُوفي منهم أكثر من 30 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفاً.