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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

سويسرا.. 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات في البلاد 257 والإصابات 14336 حالة

أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأحد، بتسجيل 22 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 257، والإصابات إلى 14336 حالة.

ووفق "رويترز" فحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم 664 ألفاً؛ تُوفي منهم أكثر من 30 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفاً.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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سويسرا.. 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأحد، بتسجيل 22 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 257، والإصابات إلى 14336 حالة.

ووفق "رويترز" فحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم 664 ألفاً؛ تُوفي منهم أكثر من 30 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفاً.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:02 PM

سويسرا.. 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات في البلاد 257 والإصابات 14336 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأحد، بتسجيل 22 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 257، والإصابات إلى 14336 حالة.

ووفق "رويترز" فحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم 664 ألفاً؛ تُوفي منهم أكثر من 30 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفاً.

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