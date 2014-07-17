مرور الرياض يضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.
وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.
وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.
وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.
وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.