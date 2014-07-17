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مرور الرياض يضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.

وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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مرور الرياض يضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.

وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
08:53 PM

مرور الرياض يضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,501

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.

وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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