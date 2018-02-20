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‏أمير ‫الحدود الشمالية‏ يستقبل مدير فرع جمعية المتقاعدين

دعاها للمساهمة في توفير أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع جمعية المتقاعدين بالمنطقة اللواء جزاء بن مرجي الدهمشي, يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.‏

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير فيصل بن خالد بأعضاء الجمعية، مؤكداً أهمية تقديم أفضل الخدمات المميزة في شتى القطاعات التي تهم المتقاعدين.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية العناية بالكوادر الوظيفية من ذوي الخبرات من مدنيين وعسكريين، والاستفادة من مخزونهم الفكري والعملي، وأن لا يعد تقاعدهم نهاية لعطائهم، بل بداية لعطاء أكبر وأكثر نضجاً وخبرة, داعياً رئيس وأعضاء الجمعية إلى الإسهام في توفير أفضل الخدمات والمساندة للمتقاعدين والمتقاعدات، سواء كانت خدمات اجتماعية أو صحية أو اقتصادية أو ثقافية.

وفي نهاية الاستقبال ‏قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الجمعية, التي كان لها بالغ الأثر في أداء رسالتها لخدمة المتقاعدين.

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‏أمير ‫الحدود الشمالية‏ يستقبل مدير فرع جمعية المتقاعدين
سبق

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع جمعية المتقاعدين بالمنطقة اللواء جزاء بن مرجي الدهمشي, يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.‏

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير فيصل بن خالد بأعضاء الجمعية، مؤكداً أهمية تقديم أفضل الخدمات المميزة في شتى القطاعات التي تهم المتقاعدين.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية العناية بالكوادر الوظيفية من ذوي الخبرات من مدنيين وعسكريين، والاستفادة من مخزونهم الفكري والعملي، وأن لا يعد تقاعدهم نهاية لعطائهم، بل بداية لعطاء أكبر وأكثر نضجاً وخبرة, داعياً رئيس وأعضاء الجمعية إلى الإسهام في توفير أفضل الخدمات والمساندة للمتقاعدين والمتقاعدات، سواء كانت خدمات اجتماعية أو صحية أو اقتصادية أو ثقافية.

وفي نهاية الاستقبال ‏قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الجمعية, التي كان لها بالغ الأثر في أداء رسالتها لخدمة المتقاعدين.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:35 PM

‏أمير ‫الحدود الشمالية‏ يستقبل مدير فرع جمعية المتقاعدين

دعاها للمساهمة في توفير أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية

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أحمد البراهيم - عرعر
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استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع جمعية المتقاعدين بالمنطقة اللواء جزاء بن مرجي الدهمشي, يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.‏

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير فيصل بن خالد بأعضاء الجمعية، مؤكداً أهمية تقديم أفضل الخدمات المميزة في شتى القطاعات التي تهم المتقاعدين.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية العناية بالكوادر الوظيفية من ذوي الخبرات من مدنيين وعسكريين، والاستفادة من مخزونهم الفكري والعملي، وأن لا يعد تقاعدهم نهاية لعطائهم، بل بداية لعطاء أكبر وأكثر نضجاً وخبرة, داعياً رئيس وأعضاء الجمعية إلى الإسهام في توفير أفضل الخدمات والمساندة للمتقاعدين والمتقاعدات، سواء كانت خدمات اجتماعية أو صحية أو اقتصادية أو ثقافية.

وفي نهاية الاستقبال ‏قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الجمعية, التي كان لها بالغ الأثر في أداء رسالتها لخدمة المتقاعدين.

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