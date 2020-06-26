ليبيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طبقاً لبيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المركز، في بيان له، أنه تسلّم عدد 786 عينة أظهرت سلبية 758 عينة من ضمنها تماثل حالتين للشفاء، ووجود 28 عينة موجبة، منها 13 حالة جديدة و15 لمخالطين.