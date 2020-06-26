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ليبيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طبقاً لبيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المركز، في بيان له، أنه تسلّم عدد 786 عينة أظهرت سلبية 758 عينة من ضمنها تماثل حالتين للشفاء، ووجود 28 عينة موجبة، منها 13 حالة جديدة و15 لمخالطين.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المركز، في بيان له، أنه تسلّم عدد 786 عينة أظهرت سلبية 758 عينة من ضمنها تماثل حالتين للشفاء، ووجود 28 عينة موجبة، منها 13 حالة جديدة و15 لمخالطين.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:47 PM

ليبيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طبقاً لبيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المركز، في بيان له، أنه تسلّم عدد 786 عينة أظهرت سلبية 758 عينة من ضمنها تماثل حالتين للشفاء، ووجود 28 عينة موجبة، منها 13 حالة جديدة و15 لمخالطين.

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