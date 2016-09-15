"المعجب" يترأس وفد المملكة لمؤتمر رابطة المدعين العموم الدولية بالأرجنتين

قال: هذه اللقاءات في المحافل الدولية لإظهار تجاربنا الناجحة في مكافحة الجريمة

يترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفد المملكة المشارك في المؤتمر السنوي (24) لرابطة المدعين العموم (lAP) الذي سيقام في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس من اليوم حتى 19 سبتمبر الجاري, وذلك بصفتها عضواً في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

وأكد الشيخ المعجب؛ أهمية مثل هذه اللقاءات في المحافل الدولية لإظهار خبرات المملكة وتجارِبِها الناجحة في مكافحة الجريمة على جميع الأصعدة، والتطور الكبير لسير إجراءات الدعوى الجنائية.

وسيجري خلال اجتماعات المؤتمر تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعزيز التعاون الدولي النيابي.

وسيلقي وفد المملكة المشارك ورقة عمل تتضمن أوجه التعاون الدولي ما بين النيابات العامة وأهميته، والتحديات التي تواجهه، والتطور الذي حققته النيابة العامة في هذا الاتجاه من أجل تفعيل التعاون من خلال تطوير الأنظمة ذات العلاقة.

ويضم الوفد المرافق للنائب العام مسؤولين من النيابة العامة.