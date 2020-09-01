"الشباب" يعلن رحيل "المعجل" عن إدارة الكرة بالنادي

لأسباب خاصة.. وبعد عامين في منصبه

أعلن نادي الشباب، اليوم الثلاثاء، تقديم خالد المعجل مدير كرة القدم في الفريق الأول استقالته لظروفه الخاصة، فيما كلفت الإدارة فهد العيسى بتولي المهمة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه الرسمي على "تويتر": "قدم مدير الكرة بنادي الشباب خالد المعجل استقالته لإدارة النادي؛ وذلك لظروفه الخاصة، كما تم تكليف الأستاذ فهد العيسى بدلاً منه حتى نهاية الموسم".

وباشر "المعجل" مهامه في الإشراف على إدارة الكرة سبتمبر من العام 2018، وبعد عامين قضاها في منصبه أعلن الثلاثاء رحيله لظروفه الخاصة.

وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها له على جميع ما قدمه خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق والنجاح.