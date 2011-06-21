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لأنها تهمّ المواطن.. "المسلم": هذه أسئلتي عن الخصخصة والدمج

تساءل: ماذا عن الراتب والمُتقاعدين السابقين؟ أم القرار لمن يتقاعد مُستقبلا؟

يطرح الكاتب الصحفي صالح المسلم العديد من الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن موضوع الخصخصة ودمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قرارت تتعلق بحياة الموظفين

وفي مقاله "الخصخصة والدمج" بصحيفة "اليوم"، يقول "المسلم": "هُناك قرارات مُتسارعة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والجهات الأُخرى ذات العلاقة بالتوطين، والتوظيف وما يتعلق بأمور الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص".

أسئلة عن الخصخصة

ويتساءل "المسلم" قائلاً: "القضية الأولى قضية (الخصخصة).. وما ترتب عليها من مُناقشات وحوارات، وتناقل العامة والخاصة ما هي الخصخصة وما لها وما عليها، وكيف سيكون حال (الموظف) وهل سيترتب عليه النقل من وظيفته السابقة أم سيخضع للامتحانات والتجارب، وكيف سيكون وضعه في وظيفته الجديدة، وما المزايا التي يحصل عليها وما سلبيات الخصخصة خاصة في مجال التعليم؟".

نقص المعلومات.. وانتشار الشائعات

ويحذر "المسلم" من نقص المعلومات وانتشار الشائعات بشأن قضيتي الخصخصة والدمج، ويقول: "تناقل العامة والخاصة تلك الموضوعات وكلٌّ يدلي بدلوه.. ويقول ما يعرفه وما لا يعرفه؛ نظراً (لنقص المعلومات) وعدم الإفصاح من قبل الجهات المُختصة بأهم التفاصيل والمعلومات والتي تجعل من القاصي والداني يعرف كيف سيكون عليه الأمر والأمور.. وكيف ستكون عليه الأوضاع والترتيبات! (نقص المعلومات) يُولّد الشوشرة، والأحاديث الجانبية و(بث الشائعات) فليت المعنيين بمثل هذه البرامج التي تهم الكثير من شرائح الوطن ألا يفصحوا عنها قبل وضع الهيكلة والاستراتيجية والخطط الكاملة لها والأهداف والإجابات المتوقعة من أسئلة العوام والمعنيين بها".

اقتراح

ويرى "المسلم" أنه كان يمكن بدء الخصخصة لوزارة خدماتية، ودراسة التجربة، ويقول: "اقتراح.. (ليتنا بدأنا الخصخصة للوزارة الخدماتية) مثال وزارة الصحة، ومن ثم ننطلق بالخصخصة لبقية الوزارات.. كي نعرف السلبيات والإيجابيات ومن ثم نتفادى الأخطاء".

أسئلة عن الدمج

ويتساءل "المسلم" قائلاً: "ما ينطبق على الخصخصة ينطبق على (دمج) التأمينات بمصلحة التقاعد.. فهل من إجابات واضحة عن وضع الراتب والمُتقاعدين السابقين أم إن الموضوع لمن سيتقاعد مُستقبلاً؟ وهل من إجابات عن كيفية حساب (الرواتب) التي تهم الجميع؟ وزارة الموارد البشرية معنية بالإجابات عن كل هذه الأسئلة".

إحصائيات عن الإحلال

وينهي الكاتب قائلاً: "وزارة الموارد البشرية طلبنا منكم (إحصائيات عن الإحلال) (كمّاً ونوعاً).. ولم يتم التجاوب منكم حتى اللحظة!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأنها تهمّ المواطن.. "المسلم": هذه أسئلتي عن الخصخصة والدمج
سبق

يطرح الكاتب الصحفي صالح المسلم العديد من الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن موضوع الخصخصة ودمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قرارت تتعلق بحياة الموظفين

وفي مقاله "الخصخصة والدمج" بصحيفة "اليوم"، يقول "المسلم": "هُناك قرارات مُتسارعة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والجهات الأُخرى ذات العلاقة بالتوطين، والتوظيف وما يتعلق بأمور الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص".

أسئلة عن الخصخصة

ويتساءل "المسلم" قائلاً: "القضية الأولى قضية (الخصخصة).. وما ترتب عليها من مُناقشات وحوارات، وتناقل العامة والخاصة ما هي الخصخصة وما لها وما عليها، وكيف سيكون حال (الموظف) وهل سيترتب عليه النقل من وظيفته السابقة أم سيخضع للامتحانات والتجارب، وكيف سيكون وضعه في وظيفته الجديدة، وما المزايا التي يحصل عليها وما سلبيات الخصخصة خاصة في مجال التعليم؟".

نقص المعلومات.. وانتشار الشائعات

ويحذر "المسلم" من نقص المعلومات وانتشار الشائعات بشأن قضيتي الخصخصة والدمج، ويقول: "تناقل العامة والخاصة تلك الموضوعات وكلٌّ يدلي بدلوه.. ويقول ما يعرفه وما لا يعرفه؛ نظراً (لنقص المعلومات) وعدم الإفصاح من قبل الجهات المُختصة بأهم التفاصيل والمعلومات والتي تجعل من القاصي والداني يعرف كيف سيكون عليه الأمر والأمور.. وكيف ستكون عليه الأوضاع والترتيبات! (نقص المعلومات) يُولّد الشوشرة، والأحاديث الجانبية و(بث الشائعات) فليت المعنيين بمثل هذه البرامج التي تهم الكثير من شرائح الوطن ألا يفصحوا عنها قبل وضع الهيكلة والاستراتيجية والخطط الكاملة لها والأهداف والإجابات المتوقعة من أسئلة العوام والمعنيين بها".

اقتراح

ويرى "المسلم" أنه كان يمكن بدء الخصخصة لوزارة خدماتية، ودراسة التجربة، ويقول: "اقتراح.. (ليتنا بدأنا الخصخصة للوزارة الخدماتية) مثال وزارة الصحة، ومن ثم ننطلق بالخصخصة لبقية الوزارات.. كي نعرف السلبيات والإيجابيات ومن ثم نتفادى الأخطاء".

أسئلة عن الدمج

ويتساءل "المسلم" قائلاً: "ما ينطبق على الخصخصة ينطبق على (دمج) التأمينات بمصلحة التقاعد.. فهل من إجابات واضحة عن وضع الراتب والمُتقاعدين السابقين أم إن الموضوع لمن سيتقاعد مُستقبلاً؟ وهل من إجابات عن كيفية حساب (الرواتب) التي تهم الجميع؟ وزارة الموارد البشرية معنية بالإجابات عن كل هذه الأسئلة".

إحصائيات عن الإحلال

وينهي الكاتب قائلاً: "وزارة الموارد البشرية طلبنا منكم (إحصائيات عن الإحلال) (كمّاً ونوعاً).. ولم يتم التجاوب منكم حتى اللحظة!".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
02:47 PM

لأنها تهمّ المواطن.. "المسلم": هذه أسئلتي عن الخصخصة والدمج

تساءل: ماذا عن الراتب والمُتقاعدين السابقين؟ أم القرار لمن يتقاعد مُستقبلا؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
11
14,666

يطرح الكاتب الصحفي صالح المسلم العديد من الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن موضوع الخصخصة ودمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قرارت تتعلق بحياة الموظفين

وفي مقاله "الخصخصة والدمج" بصحيفة "اليوم"، يقول "المسلم": "هُناك قرارات مُتسارعة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والجهات الأُخرى ذات العلاقة بالتوطين، والتوظيف وما يتعلق بأمور الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص".

أسئلة عن الخصخصة

ويتساءل "المسلم" قائلاً: "القضية الأولى قضية (الخصخصة).. وما ترتب عليها من مُناقشات وحوارات، وتناقل العامة والخاصة ما هي الخصخصة وما لها وما عليها، وكيف سيكون حال (الموظف) وهل سيترتب عليه النقل من وظيفته السابقة أم سيخضع للامتحانات والتجارب، وكيف سيكون وضعه في وظيفته الجديدة، وما المزايا التي يحصل عليها وما سلبيات الخصخصة خاصة في مجال التعليم؟".

نقص المعلومات.. وانتشار الشائعات

ويحذر "المسلم" من نقص المعلومات وانتشار الشائعات بشأن قضيتي الخصخصة والدمج، ويقول: "تناقل العامة والخاصة تلك الموضوعات وكلٌّ يدلي بدلوه.. ويقول ما يعرفه وما لا يعرفه؛ نظراً (لنقص المعلومات) وعدم الإفصاح من قبل الجهات المُختصة بأهم التفاصيل والمعلومات والتي تجعل من القاصي والداني يعرف كيف سيكون عليه الأمر والأمور.. وكيف ستكون عليه الأوضاع والترتيبات! (نقص المعلومات) يُولّد الشوشرة، والأحاديث الجانبية و(بث الشائعات) فليت المعنيين بمثل هذه البرامج التي تهم الكثير من شرائح الوطن ألا يفصحوا عنها قبل وضع الهيكلة والاستراتيجية والخطط الكاملة لها والأهداف والإجابات المتوقعة من أسئلة العوام والمعنيين بها".

اقتراح

ويرى "المسلم" أنه كان يمكن بدء الخصخصة لوزارة خدماتية، ودراسة التجربة، ويقول: "اقتراح.. (ليتنا بدأنا الخصخصة للوزارة الخدماتية) مثال وزارة الصحة، ومن ثم ننطلق بالخصخصة لبقية الوزارات.. كي نعرف السلبيات والإيجابيات ومن ثم نتفادى الأخطاء".

أسئلة عن الدمج

ويتساءل "المسلم" قائلاً: "ما ينطبق على الخصخصة ينطبق على (دمج) التأمينات بمصلحة التقاعد.. فهل من إجابات واضحة عن وضع الراتب والمُتقاعدين السابقين أم إن الموضوع لمن سيتقاعد مُستقبلاً؟ وهل من إجابات عن كيفية حساب (الرواتب) التي تهم الجميع؟ وزارة الموارد البشرية معنية بالإجابات عن كل هذه الأسئلة".

إحصائيات عن الإحلال

وينهي الكاتب قائلاً: "وزارة الموارد البشرية طلبنا منكم (إحصائيات عن الإحلال) (كمّاً ونوعاً).. ولم يتم التجاوب منكم حتى اللحظة!".

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