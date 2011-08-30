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"القويحص" يبحث مع "الزايدي" احتياجات قطاع التعليم بمكة

بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي؛ وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات قطاع التعليم والقطاع البلدي.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتناول اللقاء -الذي يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الأمانة وإدارة تعليم مكة- عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم القطاع التعليمي، وكذلك مناقشة المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور الأمانة في دعم المشروعات التعليمية التي تنفذها شركة تطوير التعليم في عدد من الأحياء والخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشاد "القويحص" بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم وإهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واستمرار البرامج التنموية التي تخدم المجتمع والتي ستعود بالخير والازدهار على الوطن وأبنائه.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"القويحص" يبحث مع "الزايدي" احتياجات قطاع التعليم بمكة
سبق

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي؛ وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات قطاع التعليم والقطاع البلدي.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتناول اللقاء -الذي يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الأمانة وإدارة تعليم مكة- عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم القطاع التعليمي، وكذلك مناقشة المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور الأمانة في دعم المشروعات التعليمية التي تنفذها شركة تطوير التعليم في عدد من الأحياء والخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشاد "القويحص" بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم وإهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واستمرار البرامج التنموية التي تخدم المجتمع والتي ستعود بالخير والازدهار على الوطن وأبنائه.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:30 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:54 PM

"القويحص" يبحث مع "الزايدي" احتياجات قطاع التعليم بمكة

بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي؛ وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات قطاع التعليم والقطاع البلدي.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتناول اللقاء -الذي يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الأمانة وإدارة تعليم مكة- عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم القطاع التعليمي، وكذلك مناقشة المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور الأمانة في دعم المشروعات التعليمية التي تنفذها شركة تطوير التعليم في عدد من الأحياء والخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشاد "القويحص" بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم وإهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واستمرار البرامج التنموية التي تخدم المجتمع والتي ستعود بالخير والازدهار على الوطن وأبنائه.

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