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إسرائيل تقصف مواقع إيران و"حزب الله" في جنوب سوريا

إصابة 6 عناصر من النظام والميليشيات

شنت إسرائيل هجوماً جوياً اليوم (الأربعاء) على منطقة إستراتيجية في جنوب البلاد تطل على مرتفعات الجولان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية له من حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في تل الأحمر ونبع الصخر وتل الحارة في الجنوب السوري.

وأضاف أن القصف أدى إلى إصابة 4 عناصر على الأقل بالإضافة لاثنين من الميليشيات الإيرانية أو "حزب الله"، ولا يعلم فيما إذا قتلوا أم أنهم لا يزلون على قيد الحياة مصابين بجراح خطرة.

وأوضح المرصد أن عناصر "حزب الله" والإيرانيين متواجدين في المنطقة المستهدفة بكثافة وهم فقط انسحبوا إبان العملية العسكرية على درعا لمسافة 40 كيلومتراً قبل أن يعودوا مجدداً إلى المنطقة.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية تأتي بعد معلومات استخباراتية تصل لهم بشكل دوري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تقصف مواقع إيران و"حزب الله" في جنوب سوريا
سبق

شنت إسرائيل هجوماً جوياً اليوم (الأربعاء) على منطقة إستراتيجية في جنوب البلاد تطل على مرتفعات الجولان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية له من حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في تل الأحمر ونبع الصخر وتل الحارة في الجنوب السوري.

وأضاف أن القصف أدى إلى إصابة 4 عناصر على الأقل بالإضافة لاثنين من الميليشيات الإيرانية أو "حزب الله"، ولا يعلم فيما إذا قتلوا أم أنهم لا يزلون على قيد الحياة مصابين بجراح خطرة.

وأوضح المرصد أن عناصر "حزب الله" والإيرانيين متواجدين في المنطقة المستهدفة بكثافة وهم فقط انسحبوا إبان العملية العسكرية على درعا لمسافة 40 كيلومتراً قبل أن يعودوا مجدداً إلى المنطقة.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية تأتي بعد معلومات استخباراتية تصل لهم بشكل دوري.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
08:54 PM

إسرائيل تقصف مواقع إيران و"حزب الله" في جنوب سوريا

إصابة 6 عناصر من النظام والميليشيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
15,454

شنت إسرائيل هجوماً جوياً اليوم (الأربعاء) على منطقة إستراتيجية في جنوب البلاد تطل على مرتفعات الجولان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية له من حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في تل الأحمر ونبع الصخر وتل الحارة في الجنوب السوري.

وأضاف أن القصف أدى إلى إصابة 4 عناصر على الأقل بالإضافة لاثنين من الميليشيات الإيرانية أو "حزب الله"، ولا يعلم فيما إذا قتلوا أم أنهم لا يزلون على قيد الحياة مصابين بجراح خطرة.

وأوضح المرصد أن عناصر "حزب الله" والإيرانيين متواجدين في المنطقة المستهدفة بكثافة وهم فقط انسحبوا إبان العملية العسكرية على درعا لمسافة 40 كيلومتراً قبل أن يعودوا مجدداً إلى المنطقة.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية تأتي بعد معلومات استخباراتية تصل لهم بشكل دوري.

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