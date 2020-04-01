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"الشؤون الإسلامية" تنظم سلسلة من المحاضرات التوعوية عن كورونا بجازان

برعاية "آل الشيخ" وبمشاركة نخبة من الدعاة وتستمر ٨ أيام

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بمنطقة جازان؛ سلسلة من المحاضرات التوعوية، ضمن مبادرة "الوقاية أمن وأمان" عن فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر شاشات البث المباشر بزدني العلمية، وتستمر لمدة ثمانية أيام متتالية ابتداءً من اليوم بعد صلاة المغرب، بمعدل محاضرة يومياً.

وتستهل هذه المحاضرات التي تأتي برعاية من الوزير آل الشيخ، مساء اليوم؛ حيث يلقي مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، محاضرة بعنوان: (فضل التوكل على الله)، كما يلقى يوم غدٍ محاضرة بعنوان: (العمل بالأسباب المشروعة) للشيخ عبد الله بن محمد النجمي.

وفي يوم الجمعة تقام محاضرة علمية بعنوان: (التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات)، يلقيها الشيخ محمد بن زيد مدخلي، كما يلقي الشيخ حسين بن يحيى معافا محاضرة يوم السبت بعنوان: (التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء)، ويوم الأحد تلقى محاضرة بعنوان: (حسن الظن بالله) لمساعد مدير عام الفرع الشيخ موسى بن سلمان خبراني، ويوم الاثنين محاضرة بعنوان: (تفسير قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرًا) للدكتور أحمد بن علي الزريعي.

وتختتم هذه المحاضرات بمحاضرتين؛ الأولى تقام يوم الثلاثاء القادم بعنوان: (خطورة الشائعات)، يلقيها الشيخ علي بن محمد النعمي، والثانية يوم الأربعاء بعنوان: (رفع الحرج وقت الوباء) للشيخ علي بن زيد مدخلي.

وأوضح الفرع أن هذه المحاضرات تبثّ عبر إذاعة "زدني" العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الرابط: http://radio.ddns.me:8002/stream.

فيروس كورونا الجديد

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"الشؤون الإسلامية" تنظم سلسلة من المحاضرات التوعوية عن كورونا بجازان
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بمنطقة جازان؛ سلسلة من المحاضرات التوعوية، ضمن مبادرة "الوقاية أمن وأمان" عن فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر شاشات البث المباشر بزدني العلمية، وتستمر لمدة ثمانية أيام متتالية ابتداءً من اليوم بعد صلاة المغرب، بمعدل محاضرة يومياً.

وتستهل هذه المحاضرات التي تأتي برعاية من الوزير آل الشيخ، مساء اليوم؛ حيث يلقي مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، محاضرة بعنوان: (فضل التوكل على الله)، كما يلقى يوم غدٍ محاضرة بعنوان: (العمل بالأسباب المشروعة) للشيخ عبد الله بن محمد النجمي.

وفي يوم الجمعة تقام محاضرة علمية بعنوان: (التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات)، يلقيها الشيخ محمد بن زيد مدخلي، كما يلقي الشيخ حسين بن يحيى معافا محاضرة يوم السبت بعنوان: (التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء)، ويوم الأحد تلقى محاضرة بعنوان: (حسن الظن بالله) لمساعد مدير عام الفرع الشيخ موسى بن سلمان خبراني، ويوم الاثنين محاضرة بعنوان: (تفسير قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرًا) للدكتور أحمد بن علي الزريعي.

وتختتم هذه المحاضرات بمحاضرتين؛ الأولى تقام يوم الثلاثاء القادم بعنوان: (خطورة الشائعات)، يلقيها الشيخ علي بن محمد النعمي، والثانية يوم الأربعاء بعنوان: (رفع الحرج وقت الوباء) للشيخ علي بن زيد مدخلي.

وأوضح الفرع أن هذه المحاضرات تبثّ عبر إذاعة "زدني" العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الرابط: http://radio.ddns.me:8002/stream.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:39 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:49 PM

"الشؤون الإسلامية" تنظم سلسلة من المحاضرات التوعوية عن كورونا بجازان

برعاية "آل الشيخ" وبمشاركة نخبة من الدعاة وتستمر ٨ أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بمنطقة جازان؛ سلسلة من المحاضرات التوعوية، ضمن مبادرة "الوقاية أمن وأمان" عن فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر شاشات البث المباشر بزدني العلمية، وتستمر لمدة ثمانية أيام متتالية ابتداءً من اليوم بعد صلاة المغرب، بمعدل محاضرة يومياً.

وتستهل هذه المحاضرات التي تأتي برعاية من الوزير آل الشيخ، مساء اليوم؛ حيث يلقي مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، محاضرة بعنوان: (فضل التوكل على الله)، كما يلقى يوم غدٍ محاضرة بعنوان: (العمل بالأسباب المشروعة) للشيخ عبد الله بن محمد النجمي.

وفي يوم الجمعة تقام محاضرة علمية بعنوان: (التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات)، يلقيها الشيخ محمد بن زيد مدخلي، كما يلقي الشيخ حسين بن يحيى معافا محاضرة يوم السبت بعنوان: (التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء)، ويوم الأحد تلقى محاضرة بعنوان: (حسن الظن بالله) لمساعد مدير عام الفرع الشيخ موسى بن سلمان خبراني، ويوم الاثنين محاضرة بعنوان: (تفسير قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرًا) للدكتور أحمد بن علي الزريعي.

وتختتم هذه المحاضرات بمحاضرتين؛ الأولى تقام يوم الثلاثاء القادم بعنوان: (خطورة الشائعات)، يلقيها الشيخ علي بن محمد النعمي، والثانية يوم الأربعاء بعنوان: (رفع الحرج وقت الوباء) للشيخ علي بن زيد مدخلي.

وأوضح الفرع أن هذه المحاضرات تبثّ عبر إذاعة "زدني" العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الرابط: http://radio.ddns.me:8002/stream.

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