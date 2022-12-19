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الأخضر السعودي "تحت 23عاماً" يفتتح تدريباته في ماليزيا.. استعداداً لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، طبقوا خلالها عدداً من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت صباح اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استكمالاً للمرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا، في أعقاب المعسكر القصير في الرياض من ذات المرحلة الإعدادية.

من جهة أخرى، واصل لاعب خط الوسط محمد المجحد برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، على أن يلتحق بالتدريبات خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

المنتخب السعودي طوكيو 2020

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الأخضر السعودي "تحت 23عاماً" يفتتح تدريباته في ماليزيا.. استعداداً لكأس آسيا
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، طبقوا خلالها عدداً من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت صباح اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استكمالاً للمرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا، في أعقاب المعسكر القصير في الرياض من ذات المرحلة الإعدادية.

من جهة أخرى، واصل لاعب خط الوسط محمد المجحد برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، على أن يلتحق بالتدريبات خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
09:08 PM

الأخضر السعودي "تحت 23عاماً" يفتتح تدريباته في ماليزيا.. استعداداً لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، طبقوا خلالها عدداً من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت صباح اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استكمالاً للمرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا، في أعقاب المعسكر القصير في الرياض من ذات المرحلة الإعدادية.

من جهة أخرى، واصل لاعب خط الوسط محمد المجحد برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، على أن يلتحق بالتدريبات خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

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