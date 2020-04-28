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بوركينا فاسو: 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو، تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة (كوفيد-19) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة البوركينية، قد أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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بوركينا فاسو: 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو، تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة (كوفيد-19) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة البوركينية، قد أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:32 AM

بوركينا فاسو: 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو، تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة (كوفيد-19) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة البوركينية، قد أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

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