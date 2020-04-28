بوركينا فاسو: 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو، تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة (كوفيد-19) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابًا.
وكانت وزارة الصحة البوركينية، قد أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.
فيروس كورونا الجديد
بوركينا فاسو: 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-28
أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو، تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة (كوفيد-19) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابًا.
وكانت وزارة الصحة البوركينية، قد أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:32 AM
بوركينا فاسو: 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو، تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة (كوفيد-19) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابًا.
وكانت وزارة الصحة البوركينية، قد أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.