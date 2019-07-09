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وزير الخارجية يستقبل سفراء تونس والمكسيك وقبرص

حضروا لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عملهم لدى المملكة

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أمس، كلًا من سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة ألفريدو ميراندا، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيكوس باناي، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلوها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلدانهم.
حضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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وزير الخارجية يستقبل سفراء تونس والمكسيك وقبرص
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أمس، كلًا من سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة ألفريدو ميراندا، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيكوس باناي، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلوها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلدانهم.
حضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
03:01 PM
اخر تعديل
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
04:20 PM

وزير الخارجية يستقبل سفراء تونس والمكسيك وقبرص

حضروا لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عملهم لدى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
648

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أمس، كلًا من سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة ألفريدو ميراندا، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيكوس باناي، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلوها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلدانهم.
حضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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