وزير الخارجية يستقبل سفراء تونس والمكسيك وقبرص

حضروا لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عملهم لدى المملكة

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أمس، كلًا من سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة ألفريدو ميراندا، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيكوس باناي، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة.

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلوها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلدانهم.

حضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.