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مدير عام الريتز كارلتون بالرياض: تدريب وتوظيف 230 شاباً وفتاة واجب وطني

مذكرة تعاون مع وزارة السياحة ضمن برنامج "مستقبلك سياحة" للتدريب المنتهي بالتوظيف

وقّع فندق الريتز كارلتون الرياض مذكرة تعاون مع وزارة السياحة، لدعم الفندق ضمن برنامج (مستقبلك سياحة) للتطوير والتدريب المنتهي بالتوظيف، بتأهيل عدد من موظفيه في المعاهد السياحية المتخصصة، وتدريب أكثر من 230 متدرباً ومتدربة انتهاءً بتوظيفهم؛ وذلك للارتقاء بالقطاع السياحي، وتعزيز برامج التدريب والتوطين بقطاع السياحة.

وأوضح مدير عام فندق الريتز كارلتون الرياض الأستاذ محمد مرغلاني؛ أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالعمل على رفع نسبة التوطين وتعزيز مشاركة المرأة وتمكينهم في سوق العمل، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة السياحة في تأهيل وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي عبر برامج تدريب نوعية لتوطين وظائف القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفندق يسعى إلى بناء شراكة هادفة ومثمرة مع وزارة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

وأكد مرغلاني؛ حرص واهتمام إدارة فندق الريتز كارلتون على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها، وذلك من خلال برامج تدريب وتوظيف تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص، مبيناً أن الفندق يدعم كذلك برامج تمكين المرأة في المشاركة في سوق العمل بالقطاع السياحي، ونوّه بمساهمة الفندق في توفير فرص وظيفية في مجال السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة وصندوق الموارد البشرية (هدف).

وأشار مدير عام فندق الريتز كارلتون الرياض، إلى أن تشجيع الشباب على العمل والتدريب وتوطين المهن والوظائف الفندقية رسالة وواجب وطني يسهم في تأهيل الخبرات الوطنية التي يحتاج إليها تطوير الخدمات في القطاعات السياحية، مشدداً على الدعم الكبير الذي يوليه الفندق في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل وفق معايير مهنية عالمية لكل مهنة، وتدريبها للعمل في أقسام الفندق المختلفة.

الريتز كارلتون وزارة السياحة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير عام الريتز كارلتون بالرياض: تدريب وتوظيف 230 شاباً وفتاة واجب وطني
سبق

وقّع فندق الريتز كارلتون الرياض مذكرة تعاون مع وزارة السياحة، لدعم الفندق ضمن برنامج (مستقبلك سياحة) للتطوير والتدريب المنتهي بالتوظيف، بتأهيل عدد من موظفيه في المعاهد السياحية المتخصصة، وتدريب أكثر من 230 متدرباً ومتدربة انتهاءً بتوظيفهم؛ وذلك للارتقاء بالقطاع السياحي، وتعزيز برامج التدريب والتوطين بقطاع السياحة.

وأوضح مدير عام فندق الريتز كارلتون الرياض الأستاذ محمد مرغلاني؛ أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالعمل على رفع نسبة التوطين وتعزيز مشاركة المرأة وتمكينهم في سوق العمل، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة السياحة في تأهيل وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي عبر برامج تدريب نوعية لتوطين وظائف القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفندق يسعى إلى بناء شراكة هادفة ومثمرة مع وزارة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

وأكد مرغلاني؛ حرص واهتمام إدارة فندق الريتز كارلتون على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها، وذلك من خلال برامج تدريب وتوظيف تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص، مبيناً أن الفندق يدعم كذلك برامج تمكين المرأة في المشاركة في سوق العمل بالقطاع السياحي، ونوّه بمساهمة الفندق في توفير فرص وظيفية في مجال السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة وصندوق الموارد البشرية (هدف).

وأشار مدير عام فندق الريتز كارلتون الرياض، إلى أن تشجيع الشباب على العمل والتدريب وتوطين المهن والوظائف الفندقية رسالة وواجب وطني يسهم في تأهيل الخبرات الوطنية التي يحتاج إليها تطوير الخدمات في القطاعات السياحية، مشدداً على الدعم الكبير الذي يوليه الفندق في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل وفق معايير مهنية عالمية لكل مهنة، وتدريبها للعمل في أقسام الفندق المختلفة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:48 AM

مدير عام الريتز كارلتون بالرياض: تدريب وتوظيف 230 شاباً وفتاة واجب وطني

مذكرة تعاون مع وزارة السياحة ضمن برنامج "مستقبلك سياحة" للتدريب المنتهي بالتوظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع فندق الريتز كارلتون الرياض مذكرة تعاون مع وزارة السياحة، لدعم الفندق ضمن برنامج (مستقبلك سياحة) للتطوير والتدريب المنتهي بالتوظيف، بتأهيل عدد من موظفيه في المعاهد السياحية المتخصصة، وتدريب أكثر من 230 متدرباً ومتدربة انتهاءً بتوظيفهم؛ وذلك للارتقاء بالقطاع السياحي، وتعزيز برامج التدريب والتوطين بقطاع السياحة.

وأوضح مدير عام فندق الريتز كارلتون الرياض الأستاذ محمد مرغلاني؛ أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالعمل على رفع نسبة التوطين وتعزيز مشاركة المرأة وتمكينهم في سوق العمل، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة السياحة في تأهيل وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي عبر برامج تدريب نوعية لتوطين وظائف القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفندق يسعى إلى بناء شراكة هادفة ومثمرة مع وزارة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

وأكد مرغلاني؛ حرص واهتمام إدارة فندق الريتز كارلتون على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها، وذلك من خلال برامج تدريب وتوظيف تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص، مبيناً أن الفندق يدعم كذلك برامج تمكين المرأة في المشاركة في سوق العمل بالقطاع السياحي، ونوّه بمساهمة الفندق في توفير فرص وظيفية في مجال السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة وصندوق الموارد البشرية (هدف).

وأشار مدير عام فندق الريتز كارلتون الرياض، إلى أن تشجيع الشباب على العمل والتدريب وتوطين المهن والوظائف الفندقية رسالة وواجب وطني يسهم في تأهيل الخبرات الوطنية التي يحتاج إليها تطوير الخدمات في القطاعات السياحية، مشدداً على الدعم الكبير الذي يوليه الفندق في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل وفق معايير مهنية عالمية لكل مهنة، وتدريبها للعمل في أقسام الفندق المختلفة.

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