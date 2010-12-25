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مركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة على تبوك

تشمل "تيماء" وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى

الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى

الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
03:58 PM

مركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة على تبوك

تشمل "تيماء" وتستمر حتى الـ 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
861

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى

الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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