مركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة على تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى
الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى
الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى
الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى
الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.