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تونس تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 574 حالة

الصحة: الوضع الوبائي ينبئ بمزيد من انتشار المرض الأسابيع القادمة

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي 574 حالة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، بينهم 135 في تونس العاصمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المصابين الجدد اكتشفوا إثر إجراء 658 تحليلاً مخبرياً من بين 7145 تحليلاً جملياً منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي في البلاد ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات المعلن عنها لم يقع احترامها في العديد من المناطق.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 574 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي 574 حالة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، بينهم 135 في تونس العاصمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المصابين الجدد اكتشفوا إثر إجراء 658 تحليلاً مخبرياً من بين 7145 تحليلاً جملياً منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي في البلاد ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات المعلن عنها لم يقع احترامها في العديد من المناطق.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:18 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:01 AM

تونس تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 574 حالة

الصحة: الوضع الوبائي ينبئ بمزيد من انتشار المرض الأسابيع القادمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي 574 حالة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، بينهم 135 في تونس العاصمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المصابين الجدد اكتشفوا إثر إجراء 658 تحليلاً مخبرياً من بين 7145 تحليلاً جملياً منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي في البلاد ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات المعلن عنها لم يقع احترامها في العديد من المناطق.

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