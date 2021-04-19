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"رئاسة الحرمين" تدشن قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة الثانية

"الحجيلي": تتسع لألفيْ معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أنه جرى افتتاح القاعات؛ لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المُعَدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مشيرًا إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات؛ لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"رئاسة الحرمين" تدشن قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة الثانية
سبق

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أنه جرى افتتاح القاعات؛ لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المُعَدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مشيرًا إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات؛ لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
09:56 PM

"رئاسة الحرمين" تدشن قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة الثانية

"الحجيلي": تتسع لألفيْ معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أنه جرى افتتاح القاعات؛ لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المُعَدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مشيرًا إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات؛ لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

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