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الاتفاق يجدد عقد إبراهيم محنشي.. والكويكبي يبدأ برنامجه العلاجي

جددت إدارة نادي الاتفاق عقد لاعب الوسط إبراهيم محنشي، ويقضي العقد تمثيل اللاعب للفريق الأول بنادي الاتفاق حتى 2024م، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي مساء اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

‏‎من جهة أخرى عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي وطاقمه المعاون.

‏‎وأجرى الاتفاق حصة تدريبية صباحية في صالة رياضية خارجية للتقوية، فيما أقيمت الحصة التدريبية المسائية بشكل اعتيادي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي. وغلب على التدريب الطابع اللياقي كما هو معتاد في مرحلة الإعداد الأولى ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

‏‎كما أجرى الجهاز الفني عدداً من التطبيقات التكتيكية المختلفة.

من ناحية أخرى بدأ اللاعب محمد الكويكبي برنامجه التأهيلي صباح اليوم بعد أن أجرى في وقت سابق عملية جراحية للفتق الرياضي في ألمانيا تكللت بالنجاح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يجدد عقد إبراهيم محنشي.. والكويكبي يبدأ برنامجه العلاجي
سبق

جددت إدارة نادي الاتفاق عقد لاعب الوسط إبراهيم محنشي، ويقضي العقد تمثيل اللاعب للفريق الأول بنادي الاتفاق حتى 2024م، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي مساء اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

‏‎من جهة أخرى عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي وطاقمه المعاون.

‏‎وأجرى الاتفاق حصة تدريبية صباحية في صالة رياضية خارجية للتقوية، فيما أقيمت الحصة التدريبية المسائية بشكل اعتيادي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي. وغلب على التدريب الطابع اللياقي كما هو معتاد في مرحلة الإعداد الأولى ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

‏‎كما أجرى الجهاز الفني عدداً من التطبيقات التكتيكية المختلفة.

من ناحية أخرى بدأ اللاعب محمد الكويكبي برنامجه التأهيلي صباح اليوم بعد أن أجرى في وقت سابق عملية جراحية للفتق الرياضي في ألمانيا تكللت بالنجاح.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:12 PM

الاتفاق يجدد عقد إبراهيم محنشي.. والكويكبي يبدأ برنامجه العلاجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جددت إدارة نادي الاتفاق عقد لاعب الوسط إبراهيم محنشي، ويقضي العقد تمثيل اللاعب للفريق الأول بنادي الاتفاق حتى 2024م، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي مساء اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

‏‎من جهة أخرى عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي وطاقمه المعاون.

‏‎وأجرى الاتفاق حصة تدريبية صباحية في صالة رياضية خارجية للتقوية، فيما أقيمت الحصة التدريبية المسائية بشكل اعتيادي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي. وغلب على التدريب الطابع اللياقي كما هو معتاد في مرحلة الإعداد الأولى ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

‏‎كما أجرى الجهاز الفني عدداً من التطبيقات التكتيكية المختلفة.

من ناحية أخرى بدأ اللاعب محمد الكويكبي برنامجه التأهيلي صباح اليوم بعد أن أجرى في وقت سابق عملية جراحية للفتق الرياضي في ألمانيا تكللت بالنجاح.

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