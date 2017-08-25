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أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا وأبوعريش

لتحسين المشهد الحضري لمحافظات المملكة وفقاً لرؤية 2030

تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم الثلاثاء أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلديتا محافظتي صبيا وأبوعريش، رافقه وكلاء الأمين ورؤساء بلديتي محافظتي صبيا وأبوعريش.

وقام "ابن سعيدان" بجولات ميدانية لمتابعة الأعمال التي تقوم بها تلك البلدين لمعالجة التشوهات البصرية مثل حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والنظافة العامة، ومخلفات البناء، والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.

وأكد "ابن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ٢٥ المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ودعا "ابن سعيدان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "صور وأرسل"، لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، وبالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).


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أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا وأبوعريش
سبق

تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم الثلاثاء أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلديتا محافظتي صبيا وأبوعريش، رافقه وكلاء الأمين ورؤساء بلديتي محافظتي صبيا وأبوعريش.

وقام "ابن سعيدان" بجولات ميدانية لمتابعة الأعمال التي تقوم بها تلك البلدين لمعالجة التشوهات البصرية مثل حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والنظافة العامة، ومخلفات البناء، والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.

وأكد "ابن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ٢٥ المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ودعا "ابن سعيدان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "صور وأرسل"، لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، وبالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).


24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:29 PM

أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا وأبوعريش

لتحسين المشهد الحضري لمحافظات المملكة وفقاً لرؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم الثلاثاء أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلديتا محافظتي صبيا وأبوعريش، رافقه وكلاء الأمين ورؤساء بلديتي محافظتي صبيا وأبوعريش.

وقام "ابن سعيدان" بجولات ميدانية لمتابعة الأعمال التي تقوم بها تلك البلدين لمعالجة التشوهات البصرية مثل حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والنظافة العامة، ومخلفات البناء، والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.

وأكد "ابن سعيدان" أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ٢٥ المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ودعا "ابن سعيدان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "صور وأرسل"، لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، وبالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).


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