"بدر بن عبدالله": العلا باتت مجمعاً سنوياً لعلماء نوبل والمفكرين والمبدعين

زيارات وتجمعات مهمة تبرز دور "الثقافة" في تعزيز التراث الوطني عالمياً

أكّد وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ أن العلا باتت مجمعاً سنوياً لعلماء نوبل، والمفكرين، والمبدعين من كل أنحاء العالم، بدعم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الأمير بدر؛ على صفحته الشخصية بـ "تويتر" فيديو لزيارة عدد من المبدعين الحائزين جائزة "نوبل للسلام" وأصحاب الرؤى وقادة الفكر بالعالم للمحافظة؛ ما يعبّر عن حرص وزارة الثقافة على تعزيز دور التراث الوطني عالمياً.