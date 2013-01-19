قُبيل زيارته لصربيا اليوم.. إحباط محاولة لاغتيال "بوتين"

ضبط شاب يمتلك مخبأ أسلحة ومعدات لصناعة العبوات الناسفة

قبيل زيارته اليوم الخميس إلى بلغراد؛ أفادت تقارير صحافية باعتقال متطرف يشتبه في تخطيطه لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في صربيا.

ونقلت فرانس برس عن صحيفة "إكسبرس"، أن السلطات الصربية ألقت القبض على أرمين أليبشيتش، (21 عاماً) الذي يشتبه في تأييده لتنظيم داعش الإرهابي، في مدينة نوفي بازار الصربية.

وأفادت التقارير بأن الداعشي المزعوم يملك مخبأ للأسلحة والمتفجرات.

وحسب تقرير نُسب إلى وكالة الاستخبارات الصربية، فإن المشبته به كان يُعِدُّ لهجوم إرهابي، بمناسبة زيارة الرئيس الروسي لصربيا.

ولم تتضح بعدُ تفاصيل هذه المحاولة، إلا أن التقارير كشفت أن الشاب كان يحمل بندقية في حقيبة ظهره، ما لفت انتباه الشرطة إليه، وعندما فتّشت السلطات الأمنية منزله وجدت أسلحةً، ومعدات لصناعة عبوات ناسفة، إضافةً إلى رموز تابعة لتنظيم داعش.