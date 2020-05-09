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صحيفة "إنجليزية" عن "عبدالرزاق حمد الله": "سواريز" العرب

اهتمت الصحف الإنجليزية المختلفة بخبر اهتمام ناديَيْ نيوكاسل وأستون فيلا الإنجليزيَّيْن بمحترف نادي النصر الحالي، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ووصفت صحيفة "shieldsgazette" اللاعب بأنه سواريز العرب، كما قدمت ملفًّا تعريفيًّا للاعب، بيد أنها قالت إنه يواجه مشكلة تعوق احترافه في الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن مشكلة اللاعب تكمن في عدم لعبه نسبة 75 % من مباريات المنتخب المغربي الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تحدثت عن أن هناك شرطًا جزائيًّا في عقد اللاعب مع النصر، يصل لنحو 15.7 مليون جنيه إسترليني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "إنجليزية" عن "عبدالرزاق حمد الله": "سواريز" العرب
سبق

اهتمت الصحف الإنجليزية المختلفة بخبر اهتمام ناديَيْ نيوكاسل وأستون فيلا الإنجليزيَّيْن بمحترف نادي النصر الحالي، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ووصفت صحيفة "shieldsgazette" اللاعب بأنه سواريز العرب، كما قدمت ملفًّا تعريفيًّا للاعب، بيد أنها قالت إنه يواجه مشكلة تعوق احترافه في الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن مشكلة اللاعب تكمن في عدم لعبه نسبة 75 % من مباريات المنتخب المغربي الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تحدثت عن أن هناك شرطًا جزائيًّا في عقد اللاعب مع النصر، يصل لنحو 15.7 مليون جنيه إسترليني.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
12:40 AM

صحيفة "إنجليزية" عن "عبدالرزاق حمد الله": "سواريز" العرب

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محمد السيّد - الرياض
7
1,625

اهتمت الصحف الإنجليزية المختلفة بخبر اهتمام ناديَيْ نيوكاسل وأستون فيلا الإنجليزيَّيْن بمحترف نادي النصر الحالي، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ووصفت صحيفة "shieldsgazette" اللاعب بأنه سواريز العرب، كما قدمت ملفًّا تعريفيًّا للاعب، بيد أنها قالت إنه يواجه مشكلة تعوق احترافه في الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن مشكلة اللاعب تكمن في عدم لعبه نسبة 75 % من مباريات المنتخب المغربي الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تحدثت عن أن هناك شرطًا جزائيًّا في عقد اللاعب مع النصر، يصل لنحو 15.7 مليون جنيه إسترليني.

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