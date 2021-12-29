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بمشاركة 21 شركة.. غرفة جدة تستضيف فعاليات ملتقى التوظيف للجنة "تراحم"

يهدف إلى تحويل المُفرَج عنهم وأسرهم من الرعوية إلى التنموية

استضافت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف التابع للجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمحافظة جدة بمشاركة 21 شركة، ويهدف إلى تحويل المفرج عنهم وأسرهم من الرعوية إلى التنموية من خلال توفير وظائف لهم؛ لضمان حياة كريمة، بحضور رئيس اللجنة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، والأمين العام للغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب.

وأبرز "الحمدان" المشروعات المجتمعية التي تطلقها "تراحم"، بدعم من مجتمع الأعمال وعلى رأسهم غرفة جدة، التي تثري مثل هذه الملتقيات ذات العلاقة بالتوظيف، مما يسهم في دفع العجلة التنموية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى توسع اللجنة في مبادراتها وبرامجها التي تسعى من خلالها لترسيخ دورها في خدمة شريحة مهمة من المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمحافظة جدة وليد الأحمدي أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في إنجاح جميع المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة الهادفة إلى خدمة المستفيدين من "تراحم جدة"، إضافة إلى تقديمها العناية الإرشادية للمفرج عنهم وأسر السجناء ودعم الترابط الأسري بين أفرادها.

يُذكر أن اللجنة تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية، كما تهدف "تراحم" لتأسيس بنية الخدمات، والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال، وتعزيز البناء المؤسسي، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 21 شركة.. غرفة جدة تستضيف فعاليات ملتقى التوظيف للجنة "تراحم"
سبق

استضافت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف التابع للجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمحافظة جدة بمشاركة 21 شركة، ويهدف إلى تحويل المفرج عنهم وأسرهم من الرعوية إلى التنموية من خلال توفير وظائف لهم؛ لضمان حياة كريمة، بحضور رئيس اللجنة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، والأمين العام للغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب.

وأبرز "الحمدان" المشروعات المجتمعية التي تطلقها "تراحم"، بدعم من مجتمع الأعمال وعلى رأسهم غرفة جدة، التي تثري مثل هذه الملتقيات ذات العلاقة بالتوظيف، مما يسهم في دفع العجلة التنموية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى توسع اللجنة في مبادراتها وبرامجها التي تسعى من خلالها لترسيخ دورها في خدمة شريحة مهمة من المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمحافظة جدة وليد الأحمدي أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في إنجاح جميع المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة الهادفة إلى خدمة المستفيدين من "تراحم جدة"، إضافة إلى تقديمها العناية الإرشادية للمفرج عنهم وأسر السجناء ودعم الترابط الأسري بين أفرادها.

يُذكر أن اللجنة تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية، كما تهدف "تراحم" لتأسيس بنية الخدمات، والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال، وتعزيز البناء المؤسسي، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
05:08 PM

بمشاركة 21 شركة.. غرفة جدة تستضيف فعاليات ملتقى التوظيف للجنة "تراحم"

يهدف إلى تحويل المُفرَج عنهم وأسرهم من الرعوية إلى التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استضافت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف التابع للجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمحافظة جدة بمشاركة 21 شركة، ويهدف إلى تحويل المفرج عنهم وأسرهم من الرعوية إلى التنموية من خلال توفير وظائف لهم؛ لضمان حياة كريمة، بحضور رئيس اللجنة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، والأمين العام للغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب.

وأبرز "الحمدان" المشروعات المجتمعية التي تطلقها "تراحم"، بدعم من مجتمع الأعمال وعلى رأسهم غرفة جدة، التي تثري مثل هذه الملتقيات ذات العلاقة بالتوظيف، مما يسهم في دفع العجلة التنموية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى توسع اللجنة في مبادراتها وبرامجها التي تسعى من خلالها لترسيخ دورها في خدمة شريحة مهمة من المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمحافظة جدة وليد الأحمدي أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في إنجاح جميع المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة الهادفة إلى خدمة المستفيدين من "تراحم جدة"، إضافة إلى تقديمها العناية الإرشادية للمفرج عنهم وأسر السجناء ودعم الترابط الأسري بين أفرادها.

يُذكر أن اللجنة تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية، كما تهدف "تراحم" لتأسيس بنية الخدمات، والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال، وتعزيز البناء المؤسسي، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.

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