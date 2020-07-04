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"الكاظمي" يطيح بمقرب من إيران برئاسة الأمن العراقي

عيّن عبد الغني الأسدي بدلاً منه

أعفى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت) فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين الفريق الركن عبدالغني الأسدي بدلاً منه.

ويشغل "الفياض" المعروف بولائه لإيران المنصب منذ عام 2011.

و"الأسدي" عسكري عراقي يحمل رتبة فريق ركن، كان قائد القوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الكاظمي" يطيح بمقرب من إيران برئاسة الأمن العراقي
سبق

أعفى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت) فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين الفريق الركن عبدالغني الأسدي بدلاً منه.

ويشغل "الفياض" المعروف بولائه لإيران المنصب منذ عام 2011.

و"الأسدي" عسكري عراقي يحمل رتبة فريق ركن، كان قائد القوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
04:56 PM

"الكاظمي" يطيح بمقرب من إيران برئاسة الأمن العراقي

عيّن عبد الغني الأسدي بدلاً منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعفى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت) فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين الفريق الركن عبدالغني الأسدي بدلاً منه.

ويشغل "الفياض" المعروف بولائه لإيران المنصب منذ عام 2011.

و"الأسدي" عسكري عراقي يحمل رتبة فريق ركن، كان قائد القوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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