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"فهد بن سلطان" يلتقي مدير جامعة تبوك

تلقى تقريرًا عن الإنجازات والمشروعات

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة، مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالله الذيابي.

وشكر الأمير فهد؛ مدير الجامعة ومنسوبيها، وهنأهم على تنظيم حفل التخرج، وتفاعل أهالي المنطقة وانطباعاتهم بشكل أسر وأبهج الجميع.

وقال: "سعدت بتخريج آلاف الطلبة والطالبات، وأدائهم القسم، وهذا كان منظراً سعد به الحضور".

وأكد حرص الجامعة أن يكون حفل التخرج خلال السنوات المقبلة، في المدينة الجامعة بتبوك.

ثم قدم مدير الجامعة، لأمير المنطقة، تقريرًا عن إنجازات الجامعة والمشروعات القائمة، ونسب الإنجاز بالمدينة الجامعية، وما وصلت إليه من مراحل، وأيضًا بفروع الجامعة في المحافظات، ومركزي الطاقة المتجدد، والابتكار الصناعي والربوت.

وأعرب مدير الجامعة، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على دعمه ومتابعته للجامعة، ومنسوبيها وطلابها وطالباتها، حتى أضحت لجامعة تبوك، مكانتها بين جامعات المملكة، وتؤدي رسالتها الأكاديمية والتعليمية على أكمل وجه.

واستقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري.

ورحب باللواء الأسمري، مؤكدًا على الدور الهام للسجون من خلال برامج الإصلاح والتأهيل.

ونوه أمير المنطقة؛ بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ للسجناء وأسرهم.

وأعرب مدير عام السجون، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ لدعمه وحرصه لإدارة سجون المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فهد بن سلطان" يلتقي مدير جامعة تبوك
سبق

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة، مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالله الذيابي.

وشكر الأمير فهد؛ مدير الجامعة ومنسوبيها، وهنأهم على تنظيم حفل التخرج، وتفاعل أهالي المنطقة وانطباعاتهم بشكل أسر وأبهج الجميع.

وقال: "سعدت بتخريج آلاف الطلبة والطالبات، وأدائهم القسم، وهذا كان منظراً سعد به الحضور".

وأكد حرص الجامعة أن يكون حفل التخرج خلال السنوات المقبلة، في المدينة الجامعة بتبوك.

ثم قدم مدير الجامعة، لأمير المنطقة، تقريرًا عن إنجازات الجامعة والمشروعات القائمة، ونسب الإنجاز بالمدينة الجامعية، وما وصلت إليه من مراحل، وأيضًا بفروع الجامعة في المحافظات، ومركزي الطاقة المتجدد، والابتكار الصناعي والربوت.

وأعرب مدير الجامعة، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على دعمه ومتابعته للجامعة، ومنسوبيها وطلابها وطالباتها، حتى أضحت لجامعة تبوك، مكانتها بين جامعات المملكة، وتؤدي رسالتها الأكاديمية والتعليمية على أكمل وجه.

واستقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري.

ورحب باللواء الأسمري، مؤكدًا على الدور الهام للسجون من خلال برامج الإصلاح والتأهيل.

ونوه أمير المنطقة؛ بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ للسجناء وأسرهم.

وأعرب مدير عام السجون، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ لدعمه وحرصه لإدارة سجون المنطقة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
06:51 PM

"فهد بن سلطان" يلتقي مدير جامعة تبوك

تلقى تقريرًا عن الإنجازات والمشروعات

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نواف الغضوري - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة، مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالله الذيابي.

وشكر الأمير فهد؛ مدير الجامعة ومنسوبيها، وهنأهم على تنظيم حفل التخرج، وتفاعل أهالي المنطقة وانطباعاتهم بشكل أسر وأبهج الجميع.

وقال: "سعدت بتخريج آلاف الطلبة والطالبات، وأدائهم القسم، وهذا كان منظراً سعد به الحضور".

وأكد حرص الجامعة أن يكون حفل التخرج خلال السنوات المقبلة، في المدينة الجامعة بتبوك.

ثم قدم مدير الجامعة، لأمير المنطقة، تقريرًا عن إنجازات الجامعة والمشروعات القائمة، ونسب الإنجاز بالمدينة الجامعية، وما وصلت إليه من مراحل، وأيضًا بفروع الجامعة في المحافظات، ومركزي الطاقة المتجدد، والابتكار الصناعي والربوت.

وأعرب مدير الجامعة، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على دعمه ومتابعته للجامعة، ومنسوبيها وطلابها وطالباتها، حتى أضحت لجامعة تبوك، مكانتها بين جامعات المملكة، وتؤدي رسالتها الأكاديمية والتعليمية على أكمل وجه.

واستقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري.

ورحب باللواء الأسمري، مؤكدًا على الدور الهام للسجون من خلال برامج الإصلاح والتأهيل.

ونوه أمير المنطقة؛ بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ للسجناء وأسرهم.

وأعرب مدير عام السجون، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ لدعمه وحرصه لإدارة سجون المنطقة.

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