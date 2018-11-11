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وفاة "الخيبري" إثر معاناة مع المرض

توفي الشيخ عبدالله عوض الدخيل الخيبري، إثر معاناة طويلة مع المرض.

وأُديت على الفقيد، صلاة الميت، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، بمسجد أبي ذَر الغفاري، بحي الفيحاء بجدة. ووري جثمانه الثرى بمقبرة بني مالك.

والفقيد والد المستشار الإعلامي لهيئة الطيران المدني، خالد الخيبري، والعميد سمير، والمراقب الجوي بمطار ينبع محمد، وأحمد وعبدالرحمن وعبدالإله.

ويتقبل ذووه العزاء اعتبارًا من اليوم، بمنزل ابنه خالد، بحي الفلاح شمال جزة، رقم "٣" أمام جامع الصاعدي، أو على جوال رقم: "٠٥٤٠٥١١١١١".

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وفاة "الخيبري" إثر معاناة مع المرض
سبق

توفي الشيخ عبدالله عوض الدخيل الخيبري، إثر معاناة طويلة مع المرض.

وأُديت على الفقيد، صلاة الميت، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، بمسجد أبي ذَر الغفاري، بحي الفيحاء بجدة. ووري جثمانه الثرى بمقبرة بني مالك.

والفقيد والد المستشار الإعلامي لهيئة الطيران المدني، خالد الخيبري، والعميد سمير، والمراقب الجوي بمطار ينبع محمد، وأحمد وعبدالرحمن وعبدالإله.

ويتقبل ذووه العزاء اعتبارًا من اليوم، بمنزل ابنه خالد، بحي الفلاح شمال جزة، رقم "٣" أمام جامع الصاعدي، أو على جوال رقم: "٠٥٤٠٥١١١١١".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
07:37 PM

وفاة "الخيبري" إثر معاناة مع المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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توفي الشيخ عبدالله عوض الدخيل الخيبري، إثر معاناة طويلة مع المرض.

وأُديت على الفقيد، صلاة الميت، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، بمسجد أبي ذَر الغفاري، بحي الفيحاء بجدة. ووري جثمانه الثرى بمقبرة بني مالك.

والفقيد والد المستشار الإعلامي لهيئة الطيران المدني، خالد الخيبري، والعميد سمير، والمراقب الجوي بمطار ينبع محمد، وأحمد وعبدالرحمن وعبدالإله.

ويتقبل ذووه العزاء اعتبارًا من اليوم، بمنزل ابنه خالد، بحي الفلاح شمال جزة، رقم "٣" أمام جامع الصاعدي، أو على جوال رقم: "٠٥٤٠٥١١١١١".

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