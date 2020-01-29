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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8185.51 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.7 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 19.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8185.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متلايف إيه أي جي العربي، وميدغلف للتأمين، وعطاء، وسيسكو، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة أسمنت الجنوب، والكابلات السعودية، والأحساء، والاستثمار، وسابك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.20%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو " اليوم منخفضاً 45.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7209.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 ألف سهم تقاسمتها 1011 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8185.51 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 19.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8185.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متلايف إيه أي جي العربي، وميدغلف للتأمين، وعطاء، وسيسكو، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة أسمنت الجنوب، والكابلات السعودية، والأحساء، والاستثمار، وسابك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.20%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو " اليوم منخفضاً 45.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7209.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 ألف سهم تقاسمتها 1011 صفقة.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
04:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8185.51 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.7 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 19.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8185.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متلايف إيه أي جي العربي، وميدغلف للتأمين، وعطاء، وسيسكو، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة أسمنت الجنوب، والكابلات السعودية، والأحساء، والاستثمار، وسابك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.20%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو " اليوم منخفضاً 45.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7209.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 ألف سهم تقاسمتها 1011 صفقة.

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