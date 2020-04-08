النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في باكستان إلى 4183 شخصاً

توفيت 58 حالة جراء الفيروس وتماثلت 467 أخرى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في باكستان إلى 4183 حالة، توفيت منها 58 حالة، وتماثلت للشفاء 467 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، في آخر إحصاء له اليوم، أن 3547 من المصابين بفيروس كورونا يخضعون للحجر الصحي الإلزامي، ويوجد بين المصابين 28 حالة في وضع حرج.

وأضاف المركز: من إجمالي الحالات في باكستان توجد 2132 حالة في إقليم البنجاب، و932 حالة في إقليم السند، و500 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و202 حالة في إقليم بلوشستان، و211 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، و28 حالة في إقليم كشمير الحرة، بينما ارتفعت حالات الإصابة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد إلى 83 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في باكستان إلى 4183 شخصاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في باكستان إلى 4183 حالة، توفيت منها 58 حالة، وتماثلت للشفاء 467 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، في آخر إحصاء له اليوم، أن 3547 من المصابين بفيروس كورونا يخضعون للحجر الصحي الإلزامي، ويوجد بين المصابين 28 حالة في وضع حرج.

وأضاف المركز: من إجمالي الحالات في باكستان توجد 2132 حالة في إقليم البنجاب، و932 حالة في إقليم السند، و500 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و202 حالة في إقليم بلوشستان، و211 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، و28 حالة في إقليم كشمير الحرة، بينما ارتفعت حالات الإصابة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد إلى 83 حالة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:12 PM

ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في باكستان إلى 4183 شخصاً

توفيت 58 حالة جراء الفيروس وتماثلت 467 أخرى للشفاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
875

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في باكستان إلى 4183 حالة، توفيت منها 58 حالة، وتماثلت للشفاء 467 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، في آخر إحصاء له اليوم، أن 3547 من المصابين بفيروس كورونا يخضعون للحجر الصحي الإلزامي، ويوجد بين المصابين 28 حالة في وضع حرج.

وأضاف المركز: من إجمالي الحالات في باكستان توجد 2132 حالة في إقليم البنجاب، و932 حالة في إقليم السند، و500 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و202 حالة في إقليم بلوشستان، و211 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، و28 حالة في إقليم كشمير الحرة، بينما ارتفعت حالات الإصابة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد إلى 83 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,093
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,755
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,039

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة