النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

"جارديم" يختار "المفرج" أساسيًا.. ودعم معنوي من الرئيس السابق والثنيان

قبل موقعة "بوهانج" الآسيوية المرتقبة

قرر المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جارديم" الاستعانة بخدمات المدافع متعب المفرج، أمام بوهانج الكوري، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا المنتظر في العاصمة السعودية الرياض .

ووفقاً لصحيفة؛ الرياضية فإن المفرج سيعوض غياب علي البليهي الغائب عن النهائي الآسيوي بداعي تراكم البطاقات.

وسيلعب المفرج في خط الدفاع إلى جانب الكوري "جانغ" كأساسي، إلا أن بعض الجماهير الهلالية أبدت انزعاجها من هذا القرار الفني، نظراً لغياب المفرج الطويل عن المشاركة الرسمية .

وشهد تدريب الهلال، أمس الأحد، حضوراً لرئيس النادي السابق الأمير نواف بن سعد، إلى جانب اللاعبين السابقين يوسف الثنيان وياسر القحطاني، الذين حضروا لشحذ همم اللاعبين قبل موقعة بوهانج .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"جارديم" يختار "المفرج" أساسيًا.. ودعم معنوي من الرئيس السابق والثنيان
سبق

قرر المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جارديم" الاستعانة بخدمات المدافع متعب المفرج، أمام بوهانج الكوري، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا المنتظر في العاصمة السعودية الرياض .

ووفقاً لصحيفة؛ الرياضية فإن المفرج سيعوض غياب علي البليهي الغائب عن النهائي الآسيوي بداعي تراكم البطاقات.

وسيلعب المفرج في خط الدفاع إلى جانب الكوري "جانغ" كأساسي، إلا أن بعض الجماهير الهلالية أبدت انزعاجها من هذا القرار الفني، نظراً لغياب المفرج الطويل عن المشاركة الرسمية .

وشهد تدريب الهلال، أمس الأحد، حضوراً لرئيس النادي السابق الأمير نواف بن سعد، إلى جانب اللاعبين السابقين يوسف الثنيان وياسر القحطاني، الذين حضروا لشحذ همم اللاعبين قبل موقعة بوهانج .

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
02:45 PM

"جارديم" يختار "المفرج" أساسيًا.. ودعم معنوي من الرئيس السابق والثنيان

قبل موقعة "بوهانج" الآسيوية المرتقبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,133

قرر المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جارديم" الاستعانة بخدمات المدافع متعب المفرج، أمام بوهانج الكوري، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا المنتظر في العاصمة السعودية الرياض .

ووفقاً لصحيفة؛ الرياضية فإن المفرج سيعوض غياب علي البليهي الغائب عن النهائي الآسيوي بداعي تراكم البطاقات.

وسيلعب المفرج في خط الدفاع إلى جانب الكوري "جانغ" كأساسي، إلا أن بعض الجماهير الهلالية أبدت انزعاجها من هذا القرار الفني، نظراً لغياب المفرج الطويل عن المشاركة الرسمية .

وشهد تدريب الهلال، أمس الأحد، حضوراً لرئيس النادي السابق الأمير نواف بن سعد، إلى جانب اللاعبين السابقين يوسف الثنيان وياسر القحطاني، الذين حضروا لشحذ همم اللاعبين قبل موقعة بوهانج .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,754
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,287
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة