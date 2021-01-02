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مقتل وإصابة أتراك في الهجوم الذي استهدف شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو- أفجوي

حركة "الشباب" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الحادث

اعترفت وزارة الخارجية التركية بمقتل مواطن تركي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في شركة تركية صباح السبت في الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن أربعة مواطنين أتراك أصيبوا بجروح جراء الهجوم، الذي استهدف موظفي شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو- أفجوي.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن مصدر أمني أن "انتحاريًّا فجّر نفسه في منطقة لفلولي جنوبي العاصمة".

وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن الانتحاري استهدف عناصر من الشرطة الصومالية المعروفة بـ"هرمعد" التي كانت تقوم بحراسة مهندسين يشرفون على بناء الطريق الرابط بين مقديشو وأفجوي في إقليم شبيلي السفلى المجاور.

وأضاف الموقع أنه حسب الأنباء الأولية، أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون كانوا قريبين من القوة المستهدفة، وإصابة آخرين بجروح نقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

وأعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير في بيان لها نشره موقع إخباري محلي مقرب من الحركة.

وزارة الخارجية التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل وإصابة أتراك في الهجوم الذي استهدف شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو- أفجوي
سبق

اعترفت وزارة الخارجية التركية بمقتل مواطن تركي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في شركة تركية صباح السبت في الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن أربعة مواطنين أتراك أصيبوا بجروح جراء الهجوم، الذي استهدف موظفي شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو- أفجوي.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن مصدر أمني أن "انتحاريًّا فجّر نفسه في منطقة لفلولي جنوبي العاصمة".

وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن الانتحاري استهدف عناصر من الشرطة الصومالية المعروفة بـ"هرمعد" التي كانت تقوم بحراسة مهندسين يشرفون على بناء الطريق الرابط بين مقديشو وأفجوي في إقليم شبيلي السفلى المجاور.

وأضاف الموقع أنه حسب الأنباء الأولية، أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون كانوا قريبين من القوة المستهدفة، وإصابة آخرين بجروح نقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

وأعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير في بيان لها نشره موقع إخباري محلي مقرب من الحركة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
05:37 PM

مقتل وإصابة أتراك في الهجوم الذي استهدف شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو- أفجوي

حركة "الشباب" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترفت وزارة الخارجية التركية بمقتل مواطن تركي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في شركة تركية صباح السبت في الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن أربعة مواطنين أتراك أصيبوا بجروح جراء الهجوم، الذي استهدف موظفي شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو- أفجوي.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن مصدر أمني أن "انتحاريًّا فجّر نفسه في منطقة لفلولي جنوبي العاصمة".

وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن الانتحاري استهدف عناصر من الشرطة الصومالية المعروفة بـ"هرمعد" التي كانت تقوم بحراسة مهندسين يشرفون على بناء الطريق الرابط بين مقديشو وأفجوي في إقليم شبيلي السفلى المجاور.

وأضاف الموقع أنه حسب الأنباء الأولية، أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون كانوا قريبين من القوة المستهدفة، وإصابة آخرين بجروح نقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

وأعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير في بيان لها نشره موقع إخباري محلي مقرب من الحركة.

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