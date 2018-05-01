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رئيس بلدية العلا يزور محافظها الجديد

هنأه على ثقة أمير المدينة

زار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي، المحافظ الجديد مبارك بن عطالله المورقي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أصدر قرارًا بتعيين "المورقي" محافظًا للعلا.

وهنأ "مكي": "المورقي" على ثقة أمير المدينة.

ورحب المحافظ برئيس بلدية العلا، متمنيًا له التوفيق في خدمة المحافظة؛ هذا الجزء الغالي من الوطن، بالخدمات البلدية التي تبرز التطور الكبير الذي تشهده العلا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس بلدية العلا يزور محافظها الجديد
سبق

زار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي، المحافظ الجديد مبارك بن عطالله المورقي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أصدر قرارًا بتعيين "المورقي" محافظًا للعلا.

وهنأ "مكي": "المورقي" على ثقة أمير المدينة.

ورحب المحافظ برئيس بلدية العلا، متمنيًا له التوفيق في خدمة المحافظة؛ هذا الجزء الغالي من الوطن، بالخدمات البلدية التي تبرز التطور الكبير الذي تشهده العلا.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
07:51 PM

رئيس بلدية العلا يزور محافظها الجديد

هنأه على ثقة أمير المدينة

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خالد السليمي - العلا
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زار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي، المحافظ الجديد مبارك بن عطالله المورقي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أصدر قرارًا بتعيين "المورقي" محافظًا للعلا.

وهنأ "مكي": "المورقي" على ثقة أمير المدينة.

ورحب المحافظ برئيس بلدية العلا، متمنيًا له التوفيق في خدمة المحافظة؛ هذا الجزء الغالي من الوطن، بالخدمات البلدية التي تبرز التطور الكبير الذي تشهده العلا.

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