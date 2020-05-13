تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجّلة إلى 11028 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة إلى 11028 حالة، فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 82 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3263 حالة.