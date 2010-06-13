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تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية

أطلقه "الوطني للمحفوظات" وأكد أن عدم الالتزام باللوائح المنظمة مخالفة نظامية

حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".

وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية
سبق

حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".

وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
11:11 AM

تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية

أطلقه "الوطني للمحفوظات" وأكد أن عدم الالتزام باللوائح المنظمة مخالفة نظامية

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عبدالله الراجحي - جدة
0
672

حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".

وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.

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