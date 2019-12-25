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افتتاح طريق في جمهورية القمر بتمويل الصندوق السعودي للتنمية

عثمان غزالي يشكر خادم الحرمين على كرمه وتوجيهاته الحكيمة

افتتح طريق "دندي- ليغوني" في جزيرة أنجوان، في جمهورية القمر المتحدة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وخلال حفل حَضَره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القمر المتحدة حمد بن محمد الهاجري، ووفد من الصندوق السعودي للتنمية، مؤخرًا، ألقى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، كلمة قدّم فيها أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كرمه السخي وتوجيهاته الحكيمة بدعم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة.

من جانبه، أكد "الهاجري" استعداد المملكة لدعم رؤية الرئيس لتنمية جمهورية القمر المتحدة؛ مشيًدا بسعة الرؤية الاستراتيجية له، ويتطلع لأن يتم البدء قريبًا في تنفيذ مشروع طريق "متسامودو" الذي يتم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

جمهورية القمر المتحدة الصندوق السعودي للتنمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح طريق في جمهورية القمر بتمويل الصندوق السعودي للتنمية
سبق

افتتح طريق "دندي- ليغوني" في جزيرة أنجوان، في جمهورية القمر المتحدة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وخلال حفل حَضَره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القمر المتحدة حمد بن محمد الهاجري، ووفد من الصندوق السعودي للتنمية، مؤخرًا، ألقى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، كلمة قدّم فيها أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كرمه السخي وتوجيهاته الحكيمة بدعم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة.

من جانبه، أكد "الهاجري" استعداد المملكة لدعم رؤية الرئيس لتنمية جمهورية القمر المتحدة؛ مشيًدا بسعة الرؤية الاستراتيجية له، ويتطلع لأن يتم البدء قريبًا في تنفيذ مشروع طريق "متسامودو" الذي يتم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:18 PM

افتتاح طريق في جمهورية القمر بتمويل الصندوق السعودي للتنمية

عثمان غزالي يشكر خادم الحرمين على كرمه وتوجيهاته الحكيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح طريق "دندي- ليغوني" في جزيرة أنجوان، في جمهورية القمر المتحدة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وخلال حفل حَضَره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القمر المتحدة حمد بن محمد الهاجري، ووفد من الصندوق السعودي للتنمية، مؤخرًا، ألقى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، كلمة قدّم فيها أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كرمه السخي وتوجيهاته الحكيمة بدعم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة.

من جانبه، أكد "الهاجري" استعداد المملكة لدعم رؤية الرئيس لتنمية جمهورية القمر المتحدة؛ مشيًدا بسعة الرؤية الاستراتيجية له، ويتطلع لأن يتم البدء قريبًا في تنفيذ مشروع طريق "متسامودو" الذي يتم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

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