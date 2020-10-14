النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 501 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة المهندسين تؤهل 7400 متدرب عبر منصة التدريب الإلكتروني

وظّفت العديد من المنصات الرقمية.. في إطار خططها الاستراتيجية

أسفرت جهود الهيئة السعودية للمهندسين تدريب أكثر من 7400 من الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الهندسية، عبر الدورات التي قدمتها افتراضياً "عن بعد" منذ مطلع مارس الماضي، وذلك عبر منصة التدريب الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة وظفت في إطار خططها الاستراتيجية العديد من المنصات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في استمرار تقديم خدماتها التدريبية، مضيفاً أن عدد الدورات المقدمة خلال الفترة بلغت 143 دورةً "عن بعد" في مختلف المجالات الهندسية.

وذكر أن الساعات التدريبية تجاوزت أكثر من 700 ساعة تدريبية على مدى 244 يوماً لتقديم التأهيل الدوري للمهندسين وإفادتهم عبر الوسائل المتاحة بكل ما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم، مشيرا إلى أن الهيئة استخدمت منصة التدريب الإلكتروني للوصول للمهنيين وأعضاء الهيئة.

ولفت "العبداللطيف" إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تقديم الدورات التدريبية التي يجري تحديثها دورياً وفق الاحتياجات التي تمليها السوق المحلية ورغبات المهندسين في تطوير قدراتهم في مختلف التخصصات الهندسية مع تهيئة كل التجهيزات التقنية التي تسهل لهم الالتحاق بالدورات والاستغناء بالمنصات الرقمية عن الحضور.

وأكد مضي الهيئة في تحديث روزنامتها التدريبية وتكثيفها بما يحقق طموحات الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الهندسية.

هيئة المهندسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة المهندسين تؤهل 7400 متدرب عبر منصة التدريب الإلكتروني
سبق

أسفرت جهود الهيئة السعودية للمهندسين تدريب أكثر من 7400 من الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الهندسية، عبر الدورات التي قدمتها افتراضياً "عن بعد" منذ مطلع مارس الماضي، وذلك عبر منصة التدريب الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة وظفت في إطار خططها الاستراتيجية العديد من المنصات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في استمرار تقديم خدماتها التدريبية، مضيفاً أن عدد الدورات المقدمة خلال الفترة بلغت 143 دورةً "عن بعد" في مختلف المجالات الهندسية.

وذكر أن الساعات التدريبية تجاوزت أكثر من 700 ساعة تدريبية على مدى 244 يوماً لتقديم التأهيل الدوري للمهندسين وإفادتهم عبر الوسائل المتاحة بكل ما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم، مشيرا إلى أن الهيئة استخدمت منصة التدريب الإلكتروني للوصول للمهنيين وأعضاء الهيئة.

ولفت "العبداللطيف" إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تقديم الدورات التدريبية التي يجري تحديثها دورياً وفق الاحتياجات التي تمليها السوق المحلية ورغبات المهندسين في تطوير قدراتهم في مختلف التخصصات الهندسية مع تهيئة كل التجهيزات التقنية التي تسهل لهم الالتحاق بالدورات والاستغناء بالمنصات الرقمية عن الحضور.

وأكد مضي الهيئة في تحديث روزنامتها التدريبية وتكثيفها بما يحقق طموحات الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الهندسية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
03:55 PM

هيئة المهندسين تؤهل 7400 متدرب عبر منصة التدريب الإلكتروني

وظّفت العديد من المنصات الرقمية.. في إطار خططها الاستراتيجية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
187

أسفرت جهود الهيئة السعودية للمهندسين تدريب أكثر من 7400 من الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الهندسية، عبر الدورات التي قدمتها افتراضياً "عن بعد" منذ مطلع مارس الماضي، وذلك عبر منصة التدريب الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة وظفت في إطار خططها الاستراتيجية العديد من المنصات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في استمرار تقديم خدماتها التدريبية، مضيفاً أن عدد الدورات المقدمة خلال الفترة بلغت 143 دورةً "عن بعد" في مختلف المجالات الهندسية.

وذكر أن الساعات التدريبية تجاوزت أكثر من 700 ساعة تدريبية على مدى 244 يوماً لتقديم التأهيل الدوري للمهندسين وإفادتهم عبر الوسائل المتاحة بكل ما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم، مشيرا إلى أن الهيئة استخدمت منصة التدريب الإلكتروني للوصول للمهنيين وأعضاء الهيئة.

ولفت "العبداللطيف" إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تقديم الدورات التدريبية التي يجري تحديثها دورياً وفق الاحتياجات التي تمليها السوق المحلية ورغبات المهندسين في تطوير قدراتهم في مختلف التخصصات الهندسية مع تهيئة كل التجهيزات التقنية التي تسهل لهم الالتحاق بالدورات والاستغناء بالمنصات الرقمية عن الحضور.

وأكد مضي الهيئة في تحديث روزنامتها التدريبية وتكثيفها بما يحقق طموحات الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الهندسية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,475
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,898
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,390

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة