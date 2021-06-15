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"ترامب" يعين متحدثة جديدة باسمه

"هارينغتون" شاركت في حملته الانتخابية 2020

عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.

ووصف "ترامب"، "هارينغتون" في بيان صحفي بأنها "مقاتلة"، وكان لها دور فعال في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيساً؛ بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وتصدرت "هارينغتون" عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير على الرغم من أن "بايدن" كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يعين متحدثة جديدة باسمه
سبق

عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.

ووصف "ترامب"، "هارينغتون" في بيان صحفي بأنها "مقاتلة"، وكان لها دور فعال في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيساً؛ بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وتصدرت "هارينغتون" عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير على الرغم من أن "بايدن" كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:48 PM

"ترامب" يعين متحدثة جديدة باسمه

"هارينغتون" شاركت في حملته الانتخابية 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.

ووصف "ترامب"، "هارينغتون" في بيان صحفي بأنها "مقاتلة"، وكان لها دور فعال في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيساً؛ بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وتصدرت "هارينغتون" عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير على الرغم من أن "بايدن" كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.

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