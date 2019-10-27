البريك: أتحمل مسؤولية هدف النصر الثاني .. وكويلار: الخسارة درس

أكد كويلار لاعب وسط الهلال أن الخسارة هي جزءٌ من ثقافة كرة القدم وما حصل لنا اليوم في المباراة سنأخذ منه درسًا لنستفيد منه مستقبلاً لذا علينا مراجعة حساباتنا ونعيد تركيزنا كون تنتظرنا مباراة بعد ثلاثة أيام.

وجاء حديث اللاعب الكولومبي عقب نهاية مباراة فريقه مع النصر ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: كانت المباراة متكافئة بين الفريقين ونحن كلاعبين من نتخذ القرار داخل أرضية الملعب حيث ارتكبنا العديد من الأخطاء وهي ما منحت النصر التفوق بنتيجة المباراة، مسؤوليتنا من الآن تصحيح الأخطاء.

وأضاف: صحيح نحن كفريق كبير دائمًا طموحنا الفوز في جميع المباريات كما أنني شخصيًا لا أحب الهزيمة وأخذنا درسًا من مباراة اليوم الذي سيكون دافعًا للظهور بمظهر أفضل في المباريات القادمة.

من جانب آخر قال محمد البريك كانت المباراة صعبة وارتكبنا فيها أخطاء واستفاد منها نادي النصر الذي أبارك له الفوز.

وتابع: لدينا مباراتنا قبل النهائي الآسيوي لذا علينا تصحيح الأخطاء والاستفادة منها صحيح خسرنا مباراة لكننا لم نخسر بطولة.

وأضاف في كرة القدم إذا لم تستفد من الفرص السانحة لك لتسجيل الأهداف بالتأكيد ستتلقى بالمقابل أهدافًا وإن شاء الله سنعوض في المباريات القادمة.

وأكد البريك مسؤوليته عن الهدف الثاني الذي استقبلته شباك فريقه فدائمًا الهجمة تبدأ من الخلف وهو ما يطلبه منا المدرب لكن ارتكبنا أخطاء استفاد منها خصمنا.