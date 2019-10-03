شاهد.. انتشال جثتي مواطن ومقيم انقلبت مركبتهما في عقبة بعسير ليلاً

جهد كبير بذله "المدني" والشرطة والمرور لمسح الموقع والوصول للسيارة

انتشلت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، في ساعة متأخرة من مساء أمس، جثة مواطن في العقد السادس من عمره ومقيم يمني بعد انقلاب المركبة التي تقلهما في عقبة المحرث المنحدرة من شعف آل ويمن غرب مدينة أبها.

وقد تم الوصول للمركبة وجرى مسح الموقع بعد جهد كبير من الشرطة والمرور والدفاع المدني، وجرى نقل الجثتين لمستشفى عسير المركزي.