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إصابة "نيمار" و"دي ماريا" بفيروس كورونا المستجد

تم عزلهما عن الفريق قبل استئناف التدريبات

أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، أن كلاً من "نيمار" و"دي ماريا"، و"باريديس"، أصيبوا بكورونا، بحسب المسحات التي قاموا بها.

ومن المتوقع عزل الثلاثي بشكل رسمي وعدم حضورهم تدريبات سان جيرمان؛ تمهيداً للعودة إلى التدريبات.

البرازيلي نيمار باريس سان جيرمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة "نيمار" و"دي ماريا" بفيروس كورونا المستجد
سبق

أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، أن كلاً من "نيمار" و"دي ماريا"، و"باريديس"، أصيبوا بكورونا، بحسب المسحات التي قاموا بها.

ومن المتوقع عزل الثلاثي بشكل رسمي وعدم حضورهم تدريبات سان جيرمان؛ تمهيداً للعودة إلى التدريبات.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
06:07 PM

إصابة "نيمار" و"دي ماريا" بفيروس كورونا المستجد

تم عزلهما عن الفريق قبل استئناف التدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، أن كلاً من "نيمار" و"دي ماريا"، و"باريديس"، أصيبوا بكورونا، بحسب المسحات التي قاموا بها.

ومن المتوقع عزل الثلاثي بشكل رسمي وعدم حضورهم تدريبات سان جيرمان؛ تمهيداً للعودة إلى التدريبات.

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