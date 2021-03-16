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مواطن سوداني يلجم قناة الجزيرة وينصف الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة

بعد محاولة القناة القطرية تسييس الحادثة

ألجم مواطن سوداني، محاولة قناة الجزيرة القطرية تسييس إعادة عبارة سودانية من ميناء جدة الإسلامي ومنع نزول ركابها في الميناء، حيث أكد أنه من حق السعودية قيامها بهذه الإجراءات الاحترازية لسلامة من على أراضيها من مواطنين سعوديين ومقيمين.

وبين مقطع الفيديو للمواطن السوداني في بداية حديثه مع قناة الجزيرة القطرية بعدم حجب حديثه، وأن من حق السلطات السعودية هذا الإجراء لحماية مواطنيها من فيروس "كورونا"، وأن قدوم 1500 شخص من بلد فيه وباء لمرض فيروس وأن الخطأ لا يتحمله إلا الجهات المسؤولة في بلادهم، وأن عدداً من الأشخاص من مصر قدموا على ظهر هذا الباخرة.

وبين المواطن السوداني، أن السعودية تكن لهم التقدير، وقامت بجهودها الكبيرة تجاههم.

وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي، أعادت باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

قناة الجزيرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن سوداني يلجم قناة الجزيرة وينصف الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة
سبق

ألجم مواطن سوداني، محاولة قناة الجزيرة القطرية تسييس إعادة عبارة سودانية من ميناء جدة الإسلامي ومنع نزول ركابها في الميناء، حيث أكد أنه من حق السعودية قيامها بهذه الإجراءات الاحترازية لسلامة من على أراضيها من مواطنين سعوديين ومقيمين.

وبين مقطع الفيديو للمواطن السوداني في بداية حديثه مع قناة الجزيرة القطرية بعدم حجب حديثه، وأن من حق السلطات السعودية هذا الإجراء لحماية مواطنيها من فيروس "كورونا"، وأن قدوم 1500 شخص من بلد فيه وباء لمرض فيروس وأن الخطأ لا يتحمله إلا الجهات المسؤولة في بلادهم، وأن عدداً من الأشخاص من مصر قدموا على ظهر هذا الباخرة.

وبين المواطن السوداني، أن السعودية تكن لهم التقدير، وقامت بجهودها الكبيرة تجاههم.

وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي، أعادت باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
06:47 PM

مواطن سوداني يلجم قناة الجزيرة وينصف الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة

بعد محاولة القناة القطرية تسييس الحادثة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
19
10,518

ألجم مواطن سوداني، محاولة قناة الجزيرة القطرية تسييس إعادة عبارة سودانية من ميناء جدة الإسلامي ومنع نزول ركابها في الميناء، حيث أكد أنه من حق السعودية قيامها بهذه الإجراءات الاحترازية لسلامة من على أراضيها من مواطنين سعوديين ومقيمين.

وبين مقطع الفيديو للمواطن السوداني في بداية حديثه مع قناة الجزيرة القطرية بعدم حجب حديثه، وأن من حق السلطات السعودية هذا الإجراء لحماية مواطنيها من فيروس "كورونا"، وأن قدوم 1500 شخص من بلد فيه وباء لمرض فيروس وأن الخطأ لا يتحمله إلا الجهات المسؤولة في بلادهم، وأن عدداً من الأشخاص من مصر قدموا على ظهر هذا الباخرة.

وبين المواطن السوداني، أن السعودية تكن لهم التقدير، وقامت بجهودها الكبيرة تجاههم.

وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي، أعادت باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

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