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إصابة 11 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.199

تسجيل 1.049 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا.

وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة.


فيروس كورونا الجديد

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إصابة 11 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.199
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا.

وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة.


06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:29 PM

إصابة 11 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.199

تسجيل 1.049 حالة شفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا.

وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة.


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