وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا.

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة.

إصابة 11 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.199 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-06 أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة. وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا. وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة.



06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:29 PM

إصابة 11 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.199 تسجيل 1.049 حالة شفاء





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا.

وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة.



