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الولايات المتحدة تقترب من تصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية

بومبيو يؤكّد أنها جماعة تشكل خطراً حقيقياً في الشرق الأوسط والعالم

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اقتربت من وضع جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إلى أن إدارة البيت الأبيض أوشكت على الانتهاء من التفاصيل القانونية لاعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية؛ حيث إنها تشكل خطراً حقيقياً في الشرق الأوسط وعديد من الدول، مضيفاً أن على الدول الأوروبية كذلك تقييم أن الجماعة هذه تشكل خطراً حقيقياً.

وأوضح بومبيو؛ في كلمة ألقاها في معهد هوفر بجامعة ستانفورد حول الحرب والثورة والسلام، أن هناك عملاً "عميقاً وقوياً ومهماً" يتعيّن القيام به قبل اعتبار أيّ فرد أو جماعة منظمة إرهابية.

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تقترب من تصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية
سبق

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اقتربت من وضع جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إلى أن إدارة البيت الأبيض أوشكت على الانتهاء من التفاصيل القانونية لاعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية؛ حيث إنها تشكل خطراً حقيقياً في الشرق الأوسط وعديد من الدول، مضيفاً أن على الدول الأوروبية كذلك تقييم أن الجماعة هذه تشكل خطراً حقيقياً.

وأوضح بومبيو؛ في كلمة ألقاها في معهد هوفر بجامعة ستانفورد حول الحرب والثورة والسلام، أن هناك عملاً "عميقاً وقوياً ومهماً" يتعيّن القيام به قبل اعتبار أيّ فرد أو جماعة منظمة إرهابية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
08:27 AM

الولايات المتحدة تقترب من تصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية

بومبيو يؤكّد أنها جماعة تشكل خطراً حقيقياً في الشرق الأوسط والعالم

A A A
خالد علي - الرياض
3
1,727

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اقتربت من وضع جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إلى أن إدارة البيت الأبيض أوشكت على الانتهاء من التفاصيل القانونية لاعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية؛ حيث إنها تشكل خطراً حقيقياً في الشرق الأوسط وعديد من الدول، مضيفاً أن على الدول الأوروبية كذلك تقييم أن الجماعة هذه تشكل خطراً حقيقياً.

وأوضح بومبيو؛ في كلمة ألقاها في معهد هوفر بجامعة ستانفورد حول الحرب والثورة والسلام، أن هناك عملاً "عميقاً وقوياً ومهماً" يتعيّن القيام به قبل اعتبار أيّ فرد أو جماعة منظمة إرهابية.

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