"معمل حرض" يفوز بجائزة التميز البيئي لجمعية معالجي الغاز الأمريكية

تأكيدًا على التزام "أرامكو السعودية" تجاه حماية البيئة والاستدامة

منحت جمعية معالجي الغاز الأمريكية (جي بي إيه- ميدستريم) في الذكرى المئوية لتأسيسها، معمل الغاز في حرَض جائزة التميز البيئي، خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد في 26 سبتمبر 2021م في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وتعد هذه الجائزة، التي تمنحها جمعية ذائعة الصيت تنشط في قطاع الطاقة منذ عام 1921م، تأكيدًا على التزام "أرامكو السعودية" بإدارة الآثار البيئية المرتبطة بأعمالها.

وجاء اختيار الجمعية لإدارة معمل الغاز في حرض للفوز بالجائزة؛ تقديرًا لمبادراتها العديدة والمتكاملة في مجال الاستدامة البيئية، وتوظيفها لحلول مبتكرة أسفرت عن خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإدارة جودة الهواء في المعمل.

وأشارت الجمعية إلى أن جهود الإدارة أسفرت عن تحسينات بارزة في كفاءة التشغيل، وتحسين معدل الانبعاثات البيئية للمعمل، بالحد من حرق الغاز بواسطة الشعلات، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت.

وبدأ تشغيل معمل الغاز في حرض في عام 2003م، وهو أحد معامل الغاز الرئيسية في أرامكو السعودية، ويقع على بُعد 300 كيلومتر جنوب غرب الظهران.

ويسهم أعضاء جمعية معالجي الغاز في تطوير قطاع النقل والتوزيع من منظومة الطاقة؛ بما في ذلك ما يرتبط بمعالجة النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، وتخزينها ونقلها وتسويقها.

وتُعد أرامكو السعودية عضوًا نشطًا في جمعية معالجي الغاز الأمريكية؛ حيث تسهم في تعزيز معايير قطاع النقل والتوزيع عبر تبادل المعرفة، ومشاركة أحدث التطورات التقنية.

وتشهد جوائز الجمعية على الدور المتنامي للشركة في هذا القطاع، والتزامها الدائم بالتميز التشغيلي، كما تُبرز مكانتها بوصفها شركة طاقة متكاملة في كافة مراحل أعمال منظومة الطاقة.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز التنوع في مجموعة أعمالها؛ بحيث يتم الاستفادة منها عالميًّا بشكلٍ أكبرَ عبر كامل سلسلة القيمة، مع التركيز على تطوير أعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، من خلال بناء شبكة من المصافي والمرافق البتروكيميائية في مناطق جغرافية مهمة، وتعزيز التكامل فيما بينها.